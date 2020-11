Jessica Gary è una donna di 37 anni a cui è stato rapito, in un parco, il suo chihuahua anziano Fidel. Sovrastata dalla rabbia ma anche dalla preoccupazione, la trentasettenne ha iniziato ad appendere volantini per tutta Brooklyn. Il cagnolino di 15 anni aveva bisogno delle sue medicine quotidiane per sopravvivere e lei non sapeva dove fosse finito.

Credit: CBS New York / YouTube

La donna ha perfino offerto una ricompensa di 3 Mila dollari a chiunque l’avesse aiutata a trovare Fidel.

Ero disperata, ho promesso soldi, appeso volantini e pubblicato appelli su appelli sui social network.

Poi un giorno è accaduto qualcosa…

Il ritrovamento di Fidel

Credit: CBS New York / YouTube

Jessica ha ricevuto un messaggio che la informava di un avvistamento di Fidel in un quartiere di Caroll Gardens. Insieme alla sua amica, la 37enne si è recata sul posto in pochi minuti ed è stato allora che ha visto una coppia che camminava tranquillamente con il suo cane al guinzaglio.

La rabbia ha preso il sopravvento, sono scesa di corsa dalla macchina e gli ho strappato letteralmente Fidal.

Dopo aver messo al sicuro l’anziano cane in macchina, Jessica e la sua amica sono risalite a bordo e sono fuggite via, mentre la coppia cercava di inseguirle.

Credit: CBS New York / YouTube

Uno dei due, infuriato, ha perfino lanciato il suo skateboard contro il finestrino.

La donna sapeva di aver rubato il cane, ma era suo. Così si è recata agli agenti di polizia e ha raccontato quanto accaduto. Fortunatamente gli agenti, dopo aver controllato la sua denuncia di scomparsa, gli hanno detto di non preoccuparsi. Non era nei guai per ciò che aveva appena fatto. Aveva recuperato il suo cane, che le era stato precedentemente rubato.

Credit Video: CBS New York – Youtube

Dopo sono andata dal veterinario, per controllare che Fidel stesse bene. Era tanto tempo che non prendeva le sue medicine.

Fortunatamente la salute del cane era perfetta. Jessica sa di aver rischiato di ritrovarsi dalla parte sbagliata della legge, ma non si pente di ciò che ha fatto.