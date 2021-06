Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero commovente, che merita di essere conosciuta. Il protagonista è un cane molto dolce chiamato Raylan, che si prende cura di tutti i gattini bisognosi che conosce. Vederlo è davvero bellissimo, soprattutto per la sua amica umana.

Laura Tindal, in un’intervista, ha raccontato di aver adottato il suo amico a quattro zampe da un rifugio locale.

Voleva avere un compagno fedele che le facesse compagnia durante il giorno. Per questo ha capito che Raylan era perfetto per lei. Sin da subito infatti hanno instaurato un rapporto unico e speciale.

Tuttavia, un giorno la donna si è resa conto di voler fare qualcosa di più per gli animali che ne avevano bisogno. Infatti si è recata in quello stesso rifugio e si è offerta di prendere in affidamento tutti i cuccioli che stavano vivendo un momento di difficoltà.

I volontari solo pochi giorni prima avevano trovato dei gattini abbandonati ed è per questo che hanno chiesto alla signora di prenderli in affidamento.

Il comportamento di Raylan con i piccoli

Laura li ha portati in fretta nella sua abitazione ed ha fatto il possibile per farli adattare. Anche il suo cane era felice di quest’iniziativa. Infatti anche lui si è impegnato per poterli aiutare.

Il suo comportamento ha stupito la sua amica umana. Il cane li ha presi sotto la sua ala ed ha fatto il possibile per farli sentire protetti e al sicuro.

Vuole stare sempre al loro fianco. Da quel momento sono passati 3 lunghi anni e Laura ha continuato a prendere in affidamento questi gattini bisognosi, ovviamente con l’aiuto indispensabile del suo cane. Ecco il video della storia di seguito:

La vicenda è diventata in fretta virale sul web ed il piccolo Raylan ha ricevuto molti complimenti per la sua dolcezza e la sua personalità. È bellissimo vedere ciò che fa ogni giorno.