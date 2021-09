Kayla, la proprietaria di Rebel, credeva che la sua migliore amica fosse morta nell’incendio. Ancora prima di riuscire a tornare alla sua abitazione, sapeva che si sarebbe ritrovata davanti ad una situazione straziante.

L’intero edificio era in fiamme e la sua Rebel era ancora dentro. Il quartiere era pieno di giornalisti, che parlavano del disastro e della certezza della morte della sua amica a quattro zampe. Kayla ha pianto per 2 giorni, convinta di aver perso uno dei pezzi più importanti della sua vita. Poi, si è fatta coraggio ed ha deciso ritornare tra le macerie per cercare di salvare le sue cose. È stato in quel momento che è accaduto un miracolo.

Mentre la donna piangeva guardando i resti di quella che una volta era la sua casa, ha sentito un debole lamento in sottofondo. Non riusciva a capire da dove provenisse con precisione, ma di una cosa era certa. Era la sua Rebel.

Ho chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco ed è stato in quel momento che abbiamo realizzato che l’essere più importante della mia vita non era morto.

Dopo le ricerche, durate per diverso tempo, i pompieri sono riusciti ad individuare la cagnolina. Nonostante il violento incendio e giorni di solitudine, senza cibo né acqua, la cagnolina stava bene. È potuta tornare tra le braccia della sua amata mamma.

Un miracolo non so come altro definirlo. Mi sentivo in colpa perché sarei dovuta tornare lì prima, ma ero felice perché era di nuovo con me. La guardavo, mi scusavo e piangevo. Ogni giorno mi domando cosa sarebbe accaduto se non mi fossi decisa a tornare a prendere le mie cose.

La storia di Kayla e Rebel si è diffusa sui social network attraverso un video e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Migliaia di persone si sono commosse ascoltando le parole della donna e vedendo Rebel tornare dalla persona che ama.

