Un’altra storia che ha lasciato un sorriso sul cuore di milioni di utenti provenienti da ogni parte del mondo. Il protagonista è un gatto dal pelo arancione di nome Red.

Tutto è iniziato quando Shelbi Uyehara, fondatrice di un rifugio in Arizona chiamato Jin’s Bottle Babies, si è trasferita in una nuova casa insieme a suo marito. Mentre la coppia si occupava del trasloco e di portare tutte le proprie cose dalla macchina alla nuova abitazione, hanno notato qualcosa di strano nel giardino vicino.

Una gatta nera aveva appena dato alla luce dei gattini, che avevano bisogno di cure ed attenzioni. Nonostante questo però, mamma gatta trascorreva il tempo a gironzolare nel quartiere e nel giardino dei nuovi arrivati, invece di pensare alla sua prole.

Shelbi e suo marito si domandavano perché e continuavano a guardare perplessi la scena ora dopo ora. Poi, è accaduto qualcosa di inaspettato. Un altro gatto, dal pelo arancione, è arrivato in soccorso dei mici. Non appena quest’ultimi piangevano, il randagio saltava la staccionata ed arrivava da loro. Era come se volesse consolare il loro pianto e sapesse che alla loro mamma non importava affatto.

Alla fine, i due hanno capito di dover fare qualcosa per aiutare quei gattini e anche Red. Così, dopo aver conquistato la fiducia del micio arancione, sono riusciti a prendere sia lui che la cucciolata e a portarli da un veterinario. Non solo, Shelbi e suo marito hanno deciso anche di accoglierli tutti nella nuova abitazione.

Cercavamo di sbrigarci a finire la ristrutturazione della casa, in modo da poter accogliere i gatti. Alla fine abbiamo preso quattro gattini neri e Red.

Oggi i gattini hanno anche dei bellissimi nomi: Coral, Mamba, King e Viper.

La loro mamma li ha rifiutati, ma per fortuna hanno trovato un nuovo papà che li rassicura e delle persone che li nutrono quotidianamente e che li stanno aiutando a crescere.