Remi è stato salvato grazie all'intervento di una donna meravigliosa: si era recata in quell'abitazione per fare le pulizie

Remi è il cane protagonista di questa storia. Oggi ha una nuova vita grazie ad una donna meravigliosa. Jami Lassell, questo il suo nome, si è recata insieme ad una sua amica in una casa abbandonata per ripulirla. Era il loro lavoro, ma non sapevano che quel giorno la loro vita sarebbe cambiata.

Credit: Jami Lassell – Facebook

Dopo aver sistemato il primo piano dell’abitazione, hanno iniziato a sentire un cattivo odore provenire dall’attico. Hanno cercato di capire di cosa si trattasse, finché non hanno trovato un povero pitbull abbandonato e chiuso in una stanza. Era pelle e ossa e nei suoi occhi c’era solo tanta tristezza.

Non avevamo idea di quanto tempo il cane fosse rimasto bloccato in soffitta, ma in qualche modo era riuscito a sopravvivere senza cibo e senza acqua. E nonostante qualcuno lo avesse abbandonato e condannato a morte, era ancora amorevole nei nostri confronti. Non appena ho aperto la porta, si è seduto al mio fianco ed ha iniziato a seguirmi ad ogni mio passo.

Credit: Jami Lassell – Facebook

Se Jami quel giorno non si fosse recata in quella casa, probabilmente il povero cane sarebbe morto nei giorni successivi. Dopo averlo tranquillizzato, ha deciso di chiamarlo Remi e, guardandolo negli occhi, gli ha promesso che lo avrebbe liberato da quell’inferno.

La nuova vita del cane Remi

Di certo non è stato difficile convincerlo a seguirmi. Si sarebbe fidato di chiunque, pur di fuggire da quella prigione. L’ho portato in una clinica veterinaria poco distante, dove purtroppo ho scoperto che aveva molti problemi di salute a causa della negligenza e degli abusi subiti in passato.

Aveva la zampa posteriore rotta. Era guarito da solo, quindi la sua rotula non era collegata all’osso, che era cresciuto dietro di essa. Aveva anche i denti e le unghie rovinate. Il veterinario mi ha detto che probabilmente aveva graffiato e morso le pareti in cerca di una via di fuga.

Credit: Jami Lassell – Facebook

Oggi il cane Remi si sta riprendendo e davanti a sé ha ancora una strada molto lunga da percorrere, ma grazie alla sua nuova amica umana ha trovato la voglia e la forza di combattere. Ogni giorno raggiunge piccoli traguardi, come scendere le scale da solo o rimanere seduto e fermo per un bel bagno caldo.