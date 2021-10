Il protagonista di questa storia si chiama Reuben ed è un meraviglioso cucciolo meticcio che, come tanti, troppi suoi simili, si è ritrovato a vagare da solo i giro per un pericoloso e freddo mondo. Per fortuna, il destino, un giorno ha deciso di cambiare le carte in tavola della sua vita e gli ha donato una seconda opportunità di essere finalmente felice.

Il mondo è pieno di poveri animali senza tetto che lottano ogni giorno per sopravvivere. Per un motivo o per un altro, essi si ritrovano a vagare da soli in strada, costretti quotidianamente a proteggersi dal freddo, dal caldo, dalla fame, dalla sete e da tutti i pericoli che la strada prevede.

Fortunatamente, lo stesso mondo è pieno anche di tante persone che quando vedono ad esempio un cucciolo sofferente in strada, non si voltano dall’altra parte e vanno avanti, bensì decidono di impegnarsi a fare qualcosa per loro.

Una famiglia gentile che si trovava a fare un’escursione nella riserva della Navajo Nations, ha notato questa piccola palla di pelo che se ne andava in giro da sola. Era sporco e affamato, quindi era chiaro che era da solo e che aveva un disperato bisogno di aiuto.

Così, quei buoni samaritani hanno contattato subito i volontari del Best Friends Animal Sanctuary che, come al loro solito, si sono subito precipitati a valutare la situazione.

Le cure e l’adozione di Reuben

La prima cosa di cui Reuben, questo il nome scelto per lui, aveva bisogno, era un bagno caldo e profumato. Poi, si è proceduto ad un esame completo. Le sue condizioni, nonostante avesse passato molto tempo in strada da solo, erano piuttosto buone.

Ciò ha permesso al personale del rifugio di inserire ben presto il cagnolino nella lista delle adozioni. Lista nella quale, però, non era destinato a rimanere a lungo.

Dopo solo una settimana, infatti, una dolcissima famiglia ha visto le foto del cucciolo su internet e se ne è perdutamente innamorata. Immediatamente quelle persone sono saltate in auto e si sono dirette al rifugio per adottarlo.

Alla vista dei suoi nuovi proprietari, Reuben non ha trattenuto la gioia ed ha iniziato a scodinzolare come un matto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a donare a questa meravigliosa creatura una seconda opportunità di essere felice.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: