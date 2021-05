Da pochi giorni sul web gira una clip che è diventata presto virale. Il protagonista è un cane chiamato Rev, che per dispetto ha deciso di fare in piccoli pezzi il libro del suo amico umano, che lo aveva lasciato a casa da solo per troppo tempo. Fino a quel momento non si era mai comportato in quel modo.

CREDIT: FACEBOOK

Il video di questo cucciolo è davvero esilarante ed infatti in poche ore, ha avuto un numero molto elevato di visualizzazioni. Tante persone nel vedere cos’era accaduto sono scoppiate a ridere.

Il ragazzo ha raccontato di aver adottato il suo cane da un suo amico. Era felice di poterlo avere nella sua vita ed infatti sono diventati inseparabili nel giro di poco tempo.

Tuttavia il piccolo Rev non amava stare in casa da solo. Doveva sempre avere qualcuno che si occupava di lui e che lo tenesse impegnato in alcune attività. Voleva o uscire a fare una passeggiata o giocare nel giardino.

CREDIT: FACEBOOK

Il giorno in cui ha deciso di fare il dispetto, non c’era nessuno che potesse occuparsi di lui. La mamma del suo amico umano era uscita per fare delle commissioni ed il ragazzo doveva andare all’università.

Per cui Rev, quando ha capito che era rimasto in casa completamente da solo, ha deciso di fare qualcosa di insolito. Nessuno sa come sia riuscito a trovare quel libro, ma la cosa certa è che è riuscito a farlo in piccoli pezzi.

La clip virale di Rev

CREDIT: FACEBOOK

Il suo amico umano quando è tornato a casa, ha fatto la terribile scoperta. Tuttavia non riusciva proprio a crederci, poiché prima di quel giorno non aveva mai fatto una cosa simile. Probabilmente perché non era mai rimasto in casa da solo per tutto quel tempo.

Il ragazzo ha voluto riprendere tutto per farlo vedere ai suoi amici. Però poche ore dopo ha deciso di pubblicare il filmato anche sul web. Sapeva che sarebbe diventato virale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Rev è diventato molto famoso sui social grazie a questa clip esilarante. Tante persone nel vedere cosa è riuscito a fare, hanno consigliato al suo amico umano di portarlo da un addestratore per capire il motivo di questo suo comportamento. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!