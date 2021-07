Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite. Tutti ricordano la perdita del cane Nuvola e l’adozione di Cloud, un cucciolo che somiglia in modo incredibile all’anziano cane scomparso.

Una serie di eventi hanno portato Benedetta e il marito Marco ad aprire le porte dei loro cuori e della loro bellissima casa ad un altro animale bisognoso. Dopo la morte di Nuvola, la food blogger aveva fatto sapere che la ferita faceva ancora troppo male per pensare ad un’altra adozione. Poi però è successo qualcosa, un segno del destino.

Marco stava controllando i messaggi, quando ha trovato il link di un’associazione animalista. C’erano diversi post e diverse foto di animali che avevano bisogno di una casa. Improvvisamente è apparsa la foto di un cucciolo. Era bellissimo ed identico a Nuvola quando era piccolo. Poi il suo nome… Cluod. Un nome che tradotto vuol dire proprio Nuvola.

Il marito di Benedetta ha deciso di chiamare quei volontari, per avere più informazioni ed è stato allora che ha scoperto che tutti i fratellini della cucciolata avevano trovato una casa tranne Cloud. Era destino e pochi giorni dopo, il cagnolino scorrazzava felice nella casa di Benedetta Rossi e suo marito.

Ecco Cloud oggi

Oggi è passato diverso tempo dall’adozione e in molti si sono domandati come sia diventato quell’adorabile cucciolo. La food blogger non perde mai occasione per aggiornare i suoi numerosi follower e spesso li delizia con delle bellissime foto di Cloud. Eccolo qui:

È cresciuto tantissimo e somiglia sempre più a Nuvola! Benedetta continua a mantenere vivo il ricordo del suo amato cane scomparso, che vivrà per sempre nei loro cuori.

Chissà magari è stato proprio lui a far in modo che i suoi adorati genitori si imbattessero sul cammino di Cloud. È stato così tanto amato nella sua vita, che sapeva che quell’amore ora poteva meritarlo un altro amico a quattro zampe.