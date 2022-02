Una coppia ha visto un'auto lanciarla per strada e poi dileguarsi: la piccola Filomena è rimasta paralizzata, ma oggi è felice

La protagonista di questa storia è Filomena, una gatta gettata da un’auto in corsa circa due mesi fa in provincia di Torino, precisamente a Trofarello.

Si trovava nella vettura con quello/a che probabilmente era il suo umano o la sua umana. Lui o lei ha sterzato in modo improvviso, lasciando cadere a terra la gattina e continuando la sua corsa come se nulla fosse.

Il destino ha voluto che qualcun altro in quel momento si trovasse a passare proprio di lì e notasse l’intera scena. Moglie e marito, Edda Angela e Vito, dopo aver visto lo strano comportamento di quella macchina, si sono resi conto che a terra c’era un piccola palla di pelo, spaventata e tremante.

Grazie al loro intervento, Filomena è stata salvata e curata. Il violento impatto con l’asfalto le ha causato una paralisi delle zampe posteriori, ma sta bene ed è ancora viva.

I due l’hanno raccolta dalla strada e l’hanno subito portata alla clinica veterinaria Ramondetti. Aveva la vescica rotta, un occhio malato, le zampe paralizzate e diverse contusioni. Il veterinario l’ha sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Oggi Filomena sta bene

Oggi Filomena sta bene e vive con i due angeli che le hanno salvato la vita. Edda Angela ha raccontato che suo marito le ha costruito anche diversi carrellini, ma poi hanno capito che non facevano per lei. Così l’hanno lasciata libera di godersi la sua nuova casa.

Dovrà indossare un pannolino e non potrà più tornare ad usare le zampe posteriori, ma i suoi umani la amano proprio perché è così speciale e non potrebbero più immaginare come sarebbe la vita senza di lei.

In casa Filomena ha anche altri tre fratelli gatti, con i quali ama coccolarsi e giocare.

Purtroppo non si sa nulla sulla crudele persona che l’ha lanciata dalla macchina in corsa, ma ciò che conta è che questa dolce gattina oggi sia viva ed abbia compiuto sette mesi. Ci penserà la vita a stessa a punire quel mostro.