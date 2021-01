Ricoverato con urgenza in ospedale, si è fidato della persona sbagliata: la polizia salva il suo cane

La storia del cane Ricky, salvato dalla polizia: il padrone era stato ricoverato in ospedale

La storia del cane Ricky ha davvero dell’incredibile. Il pastore tedesco è stato salvato dalla polizia, dopo che il suo proprietario si è fidato delle persone sbagliate. L’uomo, di origini francesi ma da poco ospite in Italia, all’inizio del mese di dicembre, ha avuto un malore e i medici hanno deciso di ricoverarlo in ospedale.

Credit: Facebook

Non sapendo come fare con il suo amato amico a quattro zampe, ha chiesto ad una persona conosciuta da poco, di occuparsi di Ricky per il tempo del suo ricovero nella struttura ospedaliera.

Fortunatamente, pochi giorni dopo, gli agenti di polizia hanno sorpreso quella stessa persona che picchiava e prendeva a calci il povero pastore tedesco, insieme ad altre due persone.

Alcuni passanti hanno allarmato la caserma, richiedendo l’intervento della polizia in via Borgo San Pietro a Bologna.

Credit: Facebook

L’uomo che avrebbe dovuto occuparsi di Ricky, è stato trovato ubriaco e senza mascherina, mentre sfogava la sua rabbia insieme ai suoi amici, sul cane indifeso. Gli agenti lo hanno denunciato per maltrattamento di animali e lo hanno sanzionato per non aver rispettato le norme anti-contagio.

In seguito, i poliziotti hanno preso in affidamento il pastore tedesco e lo hanno portato al canile del comune. Dopo diversi giorni nella struttura, i volontari hanno deciso di battezzare l’animale Houdini, visto che amava così tanto fuggire.

Credit: Giuseppe Sigrisi – YouTube

Il ritrovamento di Ricky

Credit: Facebook

Tutto è finito, quando un giorno il proprietario, uscito dall’ospedale, ha denunciato la scomparsa del suo cane. Aveva disperatamente provato a contattare la persona a cui lo aveva affidato, senza riuscirci. Così aveva deciso di rivolgersi alle autorità. A quel punto, tutta la verità è venuta fuori. Dopo aver identificato l’uomo, grazie alla lettura del microchip, Ricky è potuto tornare tra le braccia del suo amato papà.

Una storia davvero incredibile, che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. Un uomo solo, che si è fidato della persona sbagliata, ha quasi rischiato di perdere il suo amico a quattro zampe.