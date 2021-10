Da quando Riley, il cane protagonista di questa storia, è entrato nella vita del suo adorato papà umano Nick Kime, ha conosciuto l’amore e la felicità. I due sono inseparabili dal primo giorno dell’adozione, da quando il cucciolo aveva soltanto sei settimane di vita.

Credit: The Dodo/Facebook

Oggi, il ragazzo non da mai per scontato il tempo che riesce a trascorrere in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe. Riley ha sei anni e i suoi video stanno facendo sorridere migliaia di utenti sui social network.

Nick ha iniziato a condividere sul suo profilo personale i video della reazione del cucciolone, ogni volta che torna a casa dopo il lavoro o dopo che si allontana per fare le commissioni quotidiane.

Il cane lo aspetta alla porta per tutto il tempo e non appena lo vede camminare lungo il vialetto della loro abitazione, corre tra le sue braccia come se non lo vedesse da giorni.

Credit: The Dodo/Facebook

Riley salta addosso al suo papà e lo riempie di feste. Non solo perché gli è mancato, ma perché sa che è arrivata l’ora della loro routine. I due ogni sera, dopo la cena, condividono il divano e delle popcorn davanti ad un rilassante film. Poi il suo papà si mette il pigiama, gli legge una bellissima storia e si addormentano insieme! Proprio come un papà e il suo bambino!

Credit: The Dodo/Facebook

Nel 2016, il ragazzo ha deciso di aprire un profilo sui social dedicato al cucciolo. Ma di certo non si aspettava che il loro rapporto avrebbe riscosso così tanto successo, ne tanto meno che i loro video si sarebbero diffusi in tutto il mondo. Oggi si è detto fiero ed orgoglioso di mostrare al mondo il rapporto speciale che ha con Riley. I due sono stati anche ospiti, diverse volte, in programmi televisivi. Sono l’esempio del vero amore!

