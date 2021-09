Per ogni proprietario di un amico a quattro zampe, la paura maggiore è quella che gli possa capitare qualcosa di brutto. La storia di Lana Morgan e del suo cane Riley, un grosso ed estremamente buono pastore tedesco, è la dimostrazione che il mondo è pieno di insidie e che quando si va in giro, bisogna tenere sempre gli occhi aperti.

Era un giorno esattamente come mille altri a Las Vegas, in Nevada. Una donna di nome Lana Morgan era uscita per fare una passeggiata con il suo cucciolo per le strade del suo quartiere, quando è successo un incidente per nulla prevedibile e che ha preoccupato non poco la donna.

Il mio cane pesa 40 chili, quindi è abbastanza difficile perderlo di vista. Tuttavia, ad un certo punto, non l’ho visto più in giro. Mi sono spaventata e preoccupata tantissimo. Non riuscivo a capire dove fosse finito e sono entrata nel panico.

Qualche istante dopo, la donna ha notato un canale di scolo delle acque, in cui mancava un pezzo di grata protettiva. Dopo aver guardato dentro, ha visto il suo cane che era precipitato proprio lì.

Il povero cucciolo era precipitato per circa 2 metri e mezzo. Sembrava non aver riportato particolari danni, ma la sua mamma umana era comunque disperata e non sapeva come risolvere la situazione.

Ho provato a chiamare il 311, il numero di emergenza per gli animali, ma non rispondeva nessuno. Così ho provato a comporre il 911, ma mi hanno risposto che loro si occupano solo di emergenze per umani. Mi hanno girato la telefonata di nuovo al 311, ma di nuovo non ha risposto nessuno. Non sapevo più cosa fare.

Un vicino arriva in soccorso al povero Riley

Lana ha iniziato a chiamare tutti i suoi conoscenti, finché un vicino di casa non è accorso in soccorso alla donna e al povero Riley. L’uomo è agilmente sceso in quel buco e in pochi minuti ha tirato fuori il cagnolino mettendolo in salvo.

Lana ha potuto così tirare un sospiro di sollievo, ma non ha mancato di far sentire le sue polemiche sulla mancanza di assistenza dalle istituzioni e sulla mancanza di manutenzione delle strade della città.

Fortunatamente il mio cane sta bene, ma cosa succederebbe se lì dentro ci finisse un bambino o un anziano?

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: