“Ringhiava e non ci permetteva di avvicinarci. La cosa peggiore, l’abbiamo scoperta quando le abbiamo tolto il collare”

La protagonista di questa storia è una femmina di pit bull di circa 8 anni, che per anni ha vissuto incatenata in una discarica. Le persone le passavano accanto e la ignoravano. Il solo fatto che appartenesse a quella razza la faceva apparire come un animale pericoloso e aggressivo.

Credit: Imgur/killsley

Fortunatamente, due ragazzi dal grande cuore, quando hanno visto la situazione in cui viveva, hanno deciso di fare qualcosa per aiutarla. Ma aiutare un cane trascurato e maltrattato per anni, senza alcuna fiducia negli esseri umani, non era affatto un compito semplice.

Il primo giorno lontana da quella discarica, i ragazzi hanno dovuto metterle la museruola. La cagnolina aveva paura di essere toccata, ma i soccorritori dovevano assolutamente toglierle quel collare che indossava da così tanto tempo e che le aveva provocato gravi ferite sul collo.

Credit: Imgur/killsley

Quando finalmente siamo riusciti a toglierle il collare, ci siamo resi conto che l’accessorio era incrostato di sangue e fango e che aveva una ferita infetta. Da quel momento è iniziato il suo lungo processo di recupero e il nostro tentativo di guadagnare la sua fiducia.

Il recupero del pit bull

Credit video: Funky Smile – YouTube

La povera pit bull si rifiutava di varcare qualsiasi porta e se qualcuno cercava di avvicinarsi a lei, ringhiava e mostrava i denti. Ci sono volute settimane, ma grazie ai costanti tentativi dei ragazzi, alla fine sono arrivati i primi risultati. Ad un mese preciso dal suo salvataggio, la cagnolina si è finalmente sentita a suo agio dentro una casa.

Ha iniziato a trovare conforto nella veranda e a permettere ai due giovani di accarezzarla. Oggi si siede sulle loro ginocchia e gli dimostra la sua gratitudine leccandogli le mani e facendogli le feste. Il cane in cui nessuno credeva più ora si chiama Princess, ha una casa calda ed amorevole e due persone che si prendono cura di lei quotidianamente.

Credit: Imgur/killsley

Questa storia ci ha insegnato che non bisogna mai perdere la speranza e che l’amore continua ad essere lo strumento più forte e indispensabile per curare un animo ferito.

Il ringraziamento più grande va ai due ragazzi che non sono rimasti indifferenti davanti alle sofferenze di Princess.