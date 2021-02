Ritrovano la loro cagnolina dopo tre anni: guardate cosa fa quando li vede

L’uragano Harvey, nel 2017, ha devastato l’intera zona del sud est del Texas e parte della Louisiana, portando perdite e dolore a tantissime famiglie. Oltre alle persone, a soffrirne di più, sono stati anche molti animali. Tra i tanti, la storia di Maddie, ha colpito particolarmente. L’anziana cagnetta è scomparsa proprio durante la tragedia.

Credit: The Forgotten Pet Advocates / Facebook

Aveva 13 anni quando la sua famiglia, dopo aver perso la casa, aveva deciso di trasferirsi da un sobborgo ad un altro. Proprio durante uno di questi spostamenti, della cagnolina si sono perse tutte le tracce. La famiglia, disperata dal pensiero che l’amica a quattro zampe potesse essere finita in pericolo, ha iniziato a cercarla ovunque per giorni. Giorni che si sono trasformati prima in mesi, poi addirittura in anni.

Alla fine, hanno realizzato che non avrebbero mai più rivisto la dolce Maddie.

Il ritrovamenti di Maddie dopo più di 3 anni

Credit: The Forgotten Pet Advocates / Facebook

Dopo più di tre anni dalla catastrofe, è accaduto quello che nessuno avrebbe mai potuto pronosticare. Un volontario dell’associazione The Forgotten Pets Advocates, ha trovato un’anziana cagnolina per la strada.

Dopo averla portata da un veterinario e richiesto la scansione del microchip, ha scoperto che aveva una famiglia. Purtroppo, a causa del tempo trascorso, le informazioni non erano aggiornate e il volontario non sapeva come rintracciare quelle persone.

Così ha pensato di pubblicare le sue foto sui social network e di chiedere aiuto agli utenti, con la speranza di poter arrivare a quelle persone.

Credit: The Forgotten Pet Advocates / Facebook

Leggendo la storia di Maddie, un’altra volontaria di nome Sharon ha deciso di impegnarsi anche lei nella causa. Dopo approfondite ricerche e numerosi tentativi, la donna è riuscita a trovare delle informazioni utili per rintracciare la famiglia di Maddie.

Quando li ho chiamati, hanno iniziato a piangere. Non avevano mai dimenticato Maddie e non erano riusciti a sostituirla con un altro cane. Ho subito organizzato un incontro e mai dimenticherò i volti di quelle persone alla vista della loro cagnolina dispersa.