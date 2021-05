Gaia, la cagnolina che cercava la sua mamma morta in un incidente automobilistico è stata ritrovata

La vicenda della cagnolina Gaia risale allo scorso 8 maggio. La sua proprietaria è rimasta coinvolta in un grave incidente a Venzone, in provincia di Udine. Nell’impatto sono rimaste ferite 4 persone, ma la donna di 82 anni ha perso la vita.

Credit: pixabay.com

A bordo della macchina c’era anche la povera Gaia, che fortunatamente non ha riportato alcun danno. Subito dopo l’incidente, la cagnolina è riuscita a fuggire via.

Quando le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 sono giunti sul posto in aiuto dei coinvolti nell’incidente, non c’era già più traccia della cucciola. Forse per il troppo spavento, Gaia aveva cercato riparo da qualche parte.

Credit: Facebook

Per tutto il tempo, la fidata amica a quattro zampe ha cercato invano la sua amata mamma nei dintorni, senza sapere che fosse morta. Dopo che la sua disperata ricerca non ha portato ai risultati sperati, Gaia è tornata sul punto dell’incidente.

Molte persone, sapendo che la stavano cercando, hanno provato ad avvicinarla, ma la cagnolina era molto diffidente e scappava via.

Il ritrovamento della cagnolina Gaia

La sua storia, grazie ai numerosi appelli, si è diffusa sul web e finalmente è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Dopo giorni dall’incidente, la cucciola si è intrufolata in un giardino in cerca di riparo. Quando la proprietaria della casa l’ha notata, ha subito allertato i volontari. Quest’ultimi si sono occupati di contattare la famiglia della defunta, che si è poi recata a casa della signora e ha potuto riabbracciare la piccola Gaia.

Credit: pixabay.com

La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e anche se Gaia continuerà a cercare la sua amata mamma per il resto dei suoi giorni, ora ha delle persone che si prendono quotidianamente cura di lei e che la amano proprio come faceva l’anziana signora.

Un ringraziamento anche alla proprietaria di quella casa, che alla vista di Gaia non è rimasta indifferente e non l’ha scacciata, ma ha fatto una semplice telefonata che le ha salvato la vita!