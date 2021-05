Dopo 3 mesi di ansia e disperazione, la famiglia ha finalmente avuto la possibilità di riabbracciare il piccolo Rikki. Questo bassotto di 3 anni, è stato rubato insieme ad altri 8 suoi fratellini a quattro zampe, nella loro abitazione. I suoi amici umani, ovviamente, hanno denunciato la vicenda alle forze dell’ordine.

Un episodio terribile che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto quelli che hanno degli animali in casa. Gli agenti non sono ancora riusciti a trovare i responsabili.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre, per Cath e Chris Lee. Erano usciti per fare le solite commissioni ed avevano lasciato i loro amati cani a casa. Fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, quando sono tornati hanno fatto la drammatica scoperta. I loro cuccioli era scomparsi nel nulla. La porta dell’abitazione era aperta e quando sono arrivati gli agenti, hanno scoperto che era stata manomessa da un ladro.

I due signori, sconvolti dall’accaduto, hanno deciso di sporgere subito una denuncia. Il loro desiderio era solo quello di poter riabbracciare i loro piccoli, il prima possibile.

Le forze dell’ordine solo pochi giorni dopo, sono riusciti a ritrovare 3 cani, ma degli altri nessuno aveva notizie. Erano scomparsi nel nulla e i loro amici umani erano spaventati e preoccupati per le loro condizioni.

La riunione tra Rikki e la signora

Esattamente 3 mesi dopo, è arrivata un’altra bellissima notizia. Chris in quel periodo ha continuato a pubblicare degli appelli sui social ed una donna, quando ha visto un cane tra i prati vicino la sua abitazione, ha capito subito che si trattava del piccolo Rikki.

Per questo, ha allertato in fretta i suoi amici umani. Cath è andata a vedere tempestivamente e quando ha urlato il suo nome, il piccolo non è riuscito a trattenersi ed è andato di corsa tra le sue braccia.

Il cane, nonostante le sue gravi condizioni, non si era affetto dimenticato della sua amata amica umana. Vederli insieme ora è bellissimo. Tutti noi ci auguriamo che la coppia riesca a ritrovare il prima possibile anche gli altri cuccioli.