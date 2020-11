Dopo più di un anno di preoccupazioni e sofferenze, la famiglia umana ha potuto riabbracciare la loro amata cagnolina Georgia. Era scomparsa dalla loro abitazione, ma alla fine la riunione ha commosso migliaia di persone. Anche in questo caso, c’è stato il lieto fine che tutti desideravano.

Il dramma è avvenuto lo scorso anno. Gli amici umani della cucciola erano in casa e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

La cagnolina era in giardino e stava facendo la sua solita passeggiata. All’improvviso, l’uomo è uscito per controllare ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta.

Georgia era scomparsa. Tutta la famiglia ha fatto il giro del quartiere per riuscire a trovarla, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Era come se fosse sparita nel nulla.

Nei giorni successivi, hanno continuato a girare per la zona. Inoltre, hanno anche fatto degli appelli sul web ed hanno appeso dei volantini in giro per tutta la città. Purtroppo però, della loro piccola a quattro zampe non hanno mai avuto notizie.

Tutta la sua famiglia umana era a pezzi per ciò che era accaduto. Erano molto preoccupati, poiché credevano che le fosse accaduto qualcosa di brutto e perché avevano paura che qualcuno volesse farle del male.

Il ritrovamento di Georgia

Dopo più di un anno, quando quelle persone avevano ormai perso tutte le speranze, è arrivata la telefonata che li ha lasciati senza parole. I volontari del rifugio del posto, li hanno informati che era appena arrivata la loro cucciola.

Un uomo l’ha trovata a vagare da sola e triste per la città. Era molto magra e disidrata, per questo ha capito che non poteva lasciarla anche lui. Infatti l’ha portata subito nel rifugio, affinché potessero fare qualcosa per aiutarla.

Grazie al microchip i ragazzi sono riusciti a rintracciare la sua famiglia umana, che nonostante fosse passato tutto quel tempo, è andata di corsa nel rifugio per poterla riabbracciare. Anche Georgia era felice di poterli rivedere. Oggi sono tornati a stare di nuovo tutti insieme.