Roma, abbandonate sette cagnoline: salvate dai vigili Roma, abbandonate sette cagnoline: le parole di Daniele Diaco sull'accaduto

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e nonostante l’impegno ed il lavoro di alcuni volontari, eliminarla è impossibile. Pochi giorni fa, dentro un pacco, sono state trovate abbandonate sette cagnoline, che avevano solamente pochi giorni di vita.

Il fatto è avvenuto a Roma e sono state lasciate, in via degli Ammiragli. Se non fosse intervenuto qualcuno in fretta, molto probabilmente non ce l’avrebbero fatta a sopravvivere.

In base alle informazioni che sono state rese note, gli agenti della polizia locale hanno ricevuto diverse segnalazioni e per questo sono andati sul posto a controllare e per capire cosa stesse accadendo.

Hanno dato alle cagnoline cibo ed acqua e dopo aver avvisato la Asl, le hanno portate in un posto sicuro. A raccontare la vicenda, è stato proprio il Presidente della Commissione Ambiente della Capitale Daniele Diaco, in un post, in cui ha scritto:

“Impossibile comprendere un gesto crudele e dissennato come l’abbandono di un animale. Qualche scriteriato, ne ha addirittura abbandonate sette in uno scatolone. Sette innocenti cuccioli, che sono il provvidenziale intervento di una pattuglia del I Gruppo Prati ha consentito di sottrarre ad una diversa e più triste sorte.

Spero in un futuro migliore, magari in una famiglia che podsa realmente assicurare loro il benessere negato dai precedenti padroni.”

Dopo una prima visita, è emerso che sono sette cagnoline, di quaranta giorni e che diventeranno una futura taglia media. Sono state affidate alle cure di Pet In Time.

Ora stanno tutte e bene. In molti su Facebook hanno espresso il desiderio di volerle adottare e tutti infatti, sperano che arrivi il lieto fine anche per queste piccole. Adesso, sono state portate al canile della Muratella, in attesa che arrivi qualcuno per portarle via.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.