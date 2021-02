ROMA – Donna di 50 anni attaccata da un pit bull, perde tre dita. Rabbia per il gesto commesso dalla proprietaria

Una vicenda che ha fatto molto discutere, quella accaduta a Roma, precisamente in via Monti di Primavalle. Una donna di 50 anni è stata attaccata da un pit bull per strada ed ha perso tre dita. La padrona dell’animale, non solo non si è preoccupata della salute della signora, ma è fuggita via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Secondo il racconto della 50enne, che si trovava in compagnia del suo amico a quattro zampe al momento dei fatti, il pit bull si sarebbe scagliato prima contro il San Bernardo. Poi, nel momento in cui avrebbe tentato di calmare i due animali, si sarebbe voltato verso di lei e l’avrebbe attaccata violentemente ed improvvisamente alla mano.

Credit: pixabay.com

Purtroppo, a causa del morso, la donna ha perso tre dita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e anche i soccorritori del 118. Quest’ultimi hanno soccorso e tranquillizzato la 50enne, per poi trasportarla in ospedale. Mentre le autorità hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare il pit bull e la sua padrona.

Omissione di soccorso nei confronti della donna di 50 anni

Nonostante la gravità dei fatti, la proprietaria dell’animale, oltre a non aver fatto in modo di interrompere a sua volta la lotta, è andata via commettendo il reato di omissione di soccorso. E ora rischia molto di più.

Credit: pixabay.com

La vicenda è accaduta nella mattinata dello scorso 23 febbraio e non ci sono ancora notizie riguardo gli accertamenti delle autorità.

Credit: pixabay.com

Dopo la diffusione sul web, si è accesa una vera e propria discussione su quanto accaduto. I pit bull vengono spesso etichettati come cani pericolosi. La domanda sorta tra gli utenti, riguarda invece i proprietari di questi “feroci animali”. Loro come dovrebbero essere etichettati? Perché la donna è fuggita via invece di soccorrere la signora di 50 anni? Ha forse avuto paura delle conseguenze?

Notizia in aggiornamento.