Roma, gattino rimasto senza mamma viene allattato dal cane Roma, gattino viene allattato dal cane: per la veterinaria "un caso eccezionale!"

L’amore che riesce a donare una madre è qualcosa di insostituibile. Una vicenda del tutto incredibile è avvenuta la scorsa domenica, quando un gattino rimasto orfano, è stato allattato da un cane, che aveva da poco messo al mondo i suoi cuccioli. Tutti sono rimasti stupiti da ciò che è accaduto.

Un evento davvero sorprendente, che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche la veterinaria, che si occupa di questi animali, ha detto: “Un caso eccezionale!”

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Tivoli. Un ragazzo chiamato Marco Pierucci, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali.

Poche settimane fa, ha deciso di portare a casa un gattino bianco Willy, di pochi giorni di vita, che aveva bisogno di essere aiutato, affinché potesse crescere sano ed in salute.

La cagnolina Trudy era stata adottata già diversi anni prima. Poche settimane fa, però, ha dato alla luce i suoi cuccioli e lei si stava occupando di loro proprio come una madre sa fare.

Il giovane stava facendo il possibile per cercare di aiutare il piccolo gattino, ma all’improvviso è accaduto qualcosa di molto strano. Lui non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuta accadere una cosa del genere.

La ricerca di latte di Willy, è stata assecondata proprio da Trudy, che si è trovata ad allattare non solo i suoi figli, ma anche un altro piccolo adottivo.

In un primo momento per Marco Pierucci, è stato qualcosa di magico ed insolito, ma ora è ciò che accade in quella casa praticamente ogni giorno. Il gattino è stato adottato dalla mamma, che ora fa di tutto per farlo stare e bene e farlo sentire protetto, come i suoi figli.

Molto spesso anche l’uccellino che è presente in casa, si siede vicino a questa famiglia, come se volesse far parte del quadretto che si è formato. Una vicenda che ha davvero dell’incredibile!

