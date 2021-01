Roma, il cane Lucky abbandonato legato fuori al canile: “Abbaiava tristemente”

Altro cane abbandonato, altra foto che farà il giro del web tra chi si spende per trovare una casa ai cuccioli purtroppo lasciati soli. Poche azioni sono crudeli tanto quanto lo sbarazzarsi di un fedele amico a quattro zampe, trattato come merce avariata, come materiale di scarto una volta che non interessa più. Lucky, questo il suo provvisorio nome, ha un anno.

Cane incatenato davanti alla Muratella

È stato trovato incatenato davanti al canile della Muratella a Roma, intervenuta sui social per chiedere aiuto. Gli “ospiti” nel loro rifugio ammontano a 600 circa.

A caccia del responsabile

Ogni mattina – scrive il canile – qualcuno si sveglia e sceglie di abbandonare il suo cane. Il Coronavirus e le ripercussioni sul mondo del lavoro fanno sentire tutto il loro effetto. Il fido è in buone condizioni, pare essere stato curato ma ha le orecchie basse, gli occhi spaesati, lo sguardo incredulo.

Qualcuno ha stabilito di abbandonarlo legandolo davanti al cancello del loro secondo canile, Ponte Marconi. Fortunatamente – si legge – il luogo è provvisto di telecamere che nella speranza dei gestori consentiranno di identificare il responsabile di tale reato.

Perché il nome Lucky

Il nome di Lucky gli è stato assegnato nella speranza che il 2021 gli porti la fortuna non avuta nell’incontro con la sua prima famiglia. Una famiglia disposta a legarlo a un palo lasciandolo incredulo e spaesato ad abbaiare. Per il momento sanno solamente che ha un anno e nei prossimi giorni gli educatori effettueranno le valutazioni.

Nuove modalità di ingresso per adottare un cane

La Muratella elenca poi le nuove modalità di ingresso in canile, durante questo periodo di emergenza. Non è più ammesso presentarsi negli orari di apertura e fare il giro dei box accompagnati dagli educatori, ma occorre prendere appuntamento una volta sostenuto un primo colloquio telefonico. Dopo aver spedito una mail all’indirizzo indicato si verrà contattati quanto prima per maggiori informazioni.