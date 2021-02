Roma, tragedia durante la notte: uomo di 50 anni perde la vita, insieme al suo cane e al suo gatto

La tragedia è accaduta a Roma, precisamente in una palazzina situata in via Giuseppe Lipparini. Un incendio è divampato durante la notte dello scorso 15 febbraio, in un appartamento del nono piano. Un uomo ha perso la vita, insieme al suo cane e al suo gatto.

Credit: pixabay.com

Secondo le notizie riportate, sul luogo sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e i soccorritori del 118. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per il 50enne e per i suoi due animali domestici. Una donna di 40 anni, invece, si è salvata ed è stata trasportata con urgenza in ospedale, dove è ora ricoverata per intossicazione.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, sembrerebbe che le fiamme siano partire da una stanza in particolare. La palazzina di 14 piani in questione, è di proprietà dell’Ater.

Incendio durante la notte: ignote le cause

Le fiamme sono divampate all’interno dell’appartamento, intorno alle 2:30 di notte. Fiamme che hanno interessato le pareti di una stanza e buona parte dei suoi arredi.

Credit: pixabay.com

I Vigili del Fuoco e la polizia scientifica sono ora al lavoro nel tentativo di scoprire cos’abbia scatenato l’incendio.

Tanto il dispiacere sul web, dopo la notizia della morte dell’uomo di 50 anni, del suo cane e del suo gatto. Non è noto ancora se i tre stessero dormendo o in quale stanza si trovassero.

Anche riguardo la donna di 40 anni, non sono note le sue condizioni di salute o l’eventuale parentela con la vittima e i due animali.

Credit: pixabay.com

La mattina dello stesso giorno, si è verificato un altro incendio sempre a Roma, precisamente in via Rodolfo Valentino. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e non sono stati individuati gravi danni alla struttura. Verso le 6:30 del mattino, dopo l’allarme, i pompieri sono arrivati sul posto ed hanno lavorato per spegnere le fiamme,