Roma, vigili del fuoco salvano 10 cani: erano rimasti intrappolati in un rogo Roma, incendio in un palazzo: vigili del fuoco salvano 10 cani e li sottopongono ad un trattamento a base d'ossigeno

Un gravissimo incendio è scoppiato lo scorso martedì 2 giugno, in un palazzo alla Giustiniana, a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti in fretta e sono riusciti a salvare dieci cani, che erano rimasti intrappolati nell’appartamento. Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze, ma le case ormai sono inagibili.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il rogo è scoppiato nel pomeriggio di martedì e sono stati allertati immediatamente i pompieri.

I soccorritori sono arrivati sul posto tempestivamente e dopo essersi assicurati che tutte le persone fossero riuscite ad uscite dagli appartamenti, si sono fatti strada tra le fiamme, per salvare i cagnolini.

Erano rimasti bloccati al secondo piano del palazzo ed i vigili del fuoco hanno notato che erano riusciti a rifugiarsi dentro una stanza.

Quando sono entrati, hanno scoperto che due di loro erano esanimi a terra, a causa del fumo che avevano respirato. Uno alla volta, sono riusciti a tirarli tutti fuori.

Però, i pompieri per cercare di salvare quelli che erano in gravi condizioni, hanno deciso di sfilarsi le loro mascherine e di sottoporli ad un trattamento a base d’ossigeno, per cercare di salvargli la vita. Un gesto che ha commosso tutti i presenti, ma che non è una novità per i soccorritori.

I cuccioli subito dopo sono stati affidati alle cure di un veterinario, che ora sta facendo di tutto per aiutarli. Con questo incendio non ci sono stati gravi conseguenze, poiché tutti sono riusciti ad uscire in tempo.

Un episodio drammatico, che sarebbe potuto finire diversamente, se i pompieri non fossero intervenuti in fretta e non avrebbero attraversato le fiamme, per salvare quei cani, che erano rimasti intrappolati.

Tutti sono rimasti stupiti da come si è conclusa la vicenda ed infatti, gli inquilini si sono commossi quando hanno visto il gesto dei vigili del fuoco per i cagnolini.