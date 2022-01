Il salvataggio di Natale che ha sciolto i cuori di tutti: Rosabella è stata abbandonata in mezzo alla spazzatura, chiusa in una fredda gabbia

Rosabella ormai non aveva più la speranza di trovare una casa amorevole, ma la sua storia è la prova che i sogni possono avverarsi. La cucciola mix di pitbull ha trascorso le ultime vacanze natalizie aggrappata alla vita. Un essere umano senza cuore l’ha rinchiusa dentro una gabbia e l’ha lasciata in mezzo al nulla con le bassissime temperature.

Fortunatamente qualcuno, passando di lì, ha notato la sua presenza ed ha lanciato subito l’allarme all’associazione locale, la Ruff Start Rescue.

Se i volontari non fossero intervenuti in suo aiuto, Rosabella sarebbe morta di fame, di freddo e di paura. Le immagini pubblicate dai ragazzi del giorno del salvataggio, sono davvero strazianti ed hanno spezzato migliaia di cuori in tutto il mondo. La cagnolina era pelle ed ossa e dai suoi occhi si vedeva solo la tristezza, dovuta da quel tradimento che forse non si aspettava affatto.

Se quel giorno non fosse stata trovata, sarebbe morta. L’hanno gettata via come spazzatura, era circondata da rifiuti. Era magra e disidratata.

Queste le parole dell’associazione che le ha salvato la vita.

La nuova vita di Rosabella

Oggi Rosabella sta seguendo una dieta speciale, mangia diversi piccoli pasti durante il giorno, per abituare di nuovo il suo stomaco e riacquistare peso. Vive in una casa adottiva temporanea, circondata dall’amore e dal calore di persone dal cuore d’oro e finalmente, per la prima volta nella sua vita, si sente al sicuro e non ha più paura.

Con il trascorrere dei giorni, la cucciola è anche riuscita a mostrare la sua personalità vivace e giocosa, specialmente con gli altri cani che vivono nella sua stessa casa adottiva. I soccorritori hanno definito il suo salvataggio un “Miracolo di Natale“.

Quando Rosabella si sarà ripresa completamente, potrà cercare una famiglia amorevole che si prenderà cura di lei per il resto della sua vita.