La nuova vita del piccolo Roscoe, il cane trovato a vivere come randagio e con le zampe posteriori paralizzate

Dopo tanti giorni di sacrifici e trattamenti, il piccolo Roscoe è tornato a stare bene. I volontari quando lo hanno trovato, non credevano che ce l’avrebbe fatta. Ma questo cagnolino non si è mai arreso ed ha lottato con tutto sé stesso. Ora per fortuna ha già trovato una famiglia disposta ad adottarlo.

Ci sono storie di alcuni animali che possono spezzarci il cuore, questo perché nella loro vita sono costretti a subire cattiverie e crudeltà inimmaginabili.

Questo dolce cagnolino dalla personalità forte e tenace, è stato trovato a vivere come randagio per le strade di Costa Rica. Tuttavia, non riusciva a camminare bene, poiché le sue zampe posteriori erano completamente paralizzate.

Riusciva solamente a strisciare. Per questo, la gente del posto ha deciso di allertare i volontari. Il loro unico scopo era quello di aiutarlo e soprattutto di mettere fine alle sue sofferenze.

I ragazzi sono andati in fretta alla ricerca del cucciolo e per fortuna, sono riusciti a catturarlo in pochi minuti. Roscoe nonostante ciò che aveva vissuto, aveva ancora fiducia negli esseri umani. Forse perché aveva capito che quelle persone volevano solo aiutarlo.

Il veterinario lo ha sottoposto ad un’accurata visita ed hanno scoperto che aveva un problema alla spina dorsale, ma che si sarebbe potuto risolvere con un intervento e con dei trattamenti.

La nuova vita del piccolo Roscoe

I ragazzi in lui hanno visto una voglia di vivere ed un coraggio fuori dal normale. Il cane nonostante il dolore e le sofferenze non si è mai arreso, ha lottato con tutto sé stesso per tornare a stare bene.

Si è sottoposto a tutti i trattamenti senza mai lamentarsi ed i suoi primi miglioramenti sono arrivati in breve tempo. Vederlo felice era una soddisfazione per tutti.

Una famiglia umana amorevole, quando è venuta a conoscenza della sua storia, ha deciso presto di andare a conoscerlo. Volevano donargli solo l’amore e le cure di cui aveva bisogno e non hanno più intenzione di lasciarlo. Dopo tanto anche Roscoe ha trovato il suo bellissimo lieto fine.