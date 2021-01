“Rovistava nella spazzatura e aveva qualcosa in bocca. Sembrava morto. Poi mi sono avvicinato e…”

La storia di due cani eroi sta impazzando i social network. Tutto è iniziato quando, una mattina, un agente di polizia stava uscendo per accompagnare sua figlia a scuola. Durante il tragitto, l’uomo ha notato un cane che frugava tra la spazzatura. Sembrava avere in bocca un gattino morto. Dopo uno sguardo più approfondito, si è reso conto che si trattava di un cucciolo appena nato e ancora vivo.

Credit: Facebook

Mi sono avvicinato per prendere il cucciolo, ma il cane non me lo ha permesso. Così ho contattato un volontario di nome Marco Antonio Rodrigues.

Quando il soccorritore è arrivato sul posto, è riuscito a convincere il cane a fargli prendere il cucciolo. Non appena lo ha guardato, ha deciso di chiamarlo Charlie Chaplin, per via dei suoi buffi baffi neri.

Dopo averlo portato al rifugio, Marco ha pubblicato diversi appelli sul web, per cercare una cagnolina, appena diventata mamma, disposta ad allattarlo.

Poche ore dopo, il ragazzo è stato contattato dalla famiglia di una piccola mix chihuahua di nome Lupi. Viveva dall’altra parte della città e aveva partorito da poco.

Non sempre una femmina di cane accetta un cucciolo che non sia suo e i volontari erano già preparati ad un eventuale rifiuto. Ma hanno voluto provarci comunque.

Credit: Facebook

Fortunatamente, quando Lupi ha visto il povero cucciolo orfano, ha permesso al suo istinto materno di avere la meglio e lo ha accolto proprio come se fosse suo.

Grazie al latte materno della cagnolina e ad una cura antibiotica, il piccolo Charlie ha presto recuperato le forze.

Charlie, salvo grazie a due cani eroi

Credit: Facebook

La persona che ha gettato il cagnolino appena nato nella spazzatura, non è stata rintracciata. Ma la sua crudele indifferenza, è stata spazzata via dall’incredibile compassione di due cani eroi, che hanno salvato Charlie.

Il primo lo ha trovato nella spazzatura e si è preso cura di lui, finché non lo ha affidato nelle mani di un volontario. La seconda lo ha nutrito e lo sta crescendo come un figlio suo.

Gli animali hanno molto da insegnarci e noi abbiamo molto da imparare da loro!