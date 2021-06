Roxy è un cane molto dolce, che è diventato famoso sul web negli ultimi giorni. Questo perché la sua famiglia ha deciso di pubblicare un suo video, in cui aiuta il suo fratellino a quattro zampe Laker, durante un attacco di convulsione. Tante persone si sono commosse nel vedere la scena.

CREDIT: VIRALHOG

Episodi del genere sono molto più comuni di quello che si crede. Infatti alcuni cani riescono a mostrare una sensibilità incredibile, in situazioni molto delicate.

La famiglia umana, in un’intervista, ha raccontato che il piccolo Laker ha iniziato a soffrire di convulsioni da quando aveva 3 mesi di vita. La sua condizione era molto delicata.

Per questo, in un primo momento lo hanno portato dal loro veterinario, ma visto che le cure non stavano portando ai risultati sperati, hanno deciso di portarlo da un neurologo. Avrebbero fatto di tutto pur di non farlo stare male.

CREDIT: VIRALHOG

Il medico gli ha prescritto delle pillole per le convulsioni. Grazie a questi medicinali, la sua situazione sembra essere migliorata, ma non del tutto. Infatti ogni tanto ha ancora qualche attacco.

La famiglia per tenere sotto controllo la situazione dei due cani, ha deciso di installare una telecamera di sorveglianza. Tuttavia, un giorno si sono resi conto del legame che i cuccioli avevano instaurato.

La clip virale di Roxy e Laker

CREDIT: VIRALHOG

L’amica umana mentre era a lavoro, ha visto che il piccolo Laker aveva un’altra convulsione. Era sdraiato a terra e non riusciva a muoversi. Purtroppo stava vivendo un momento molto difficile.

È proprio a questo punto che è arrivato in suo soccorso Roxy. Il fratellino a quattro zampe è rimasto al suo fianco per tutto il tempo. Non lo ha mai lasciato solo ed ha fatto il possibile per tranquillizzarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna ha voluto pubblicare la clip sul suo profilo social, ma non credeva che sarebbe diventata virale. Tante persone sono rimaste a bocca aperta dalla dolcezza del suo cagnolino.