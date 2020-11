Un’incredibile vicenda è avvenuta poche settimane fa. Roxy un cane sordo, definito eroe da tutti, ha salvato la vita del suo amico umano, che ha avuto un grave attacco di cuore. Ora sta bene, ma tutto è stato possibile solo grazie al tempestivo intervento del suo cucciolo a quattro zampe.

CREDIT: ABC 10

Un evento che ha stupito migliaia di persone e che è presto diventato virale sul web. In molti sono rimasti a bocca aperta da ciò che è accaduto e dalla tempestività del cane.

Era un giorno come un altro per l’uomo, chiamato Adam Bavario. Era in casa, poiché era andato in pensione da pochi mesi. Ha fatto il poliziotto per molti anni, ma quando ha iniziato ad avere problemi di salute, ha deciso di licenziarsi.

Voleva pensare solo a curarsi, per poter tornare a stare bene. Quella mattina era uscito, proprio come faceva spesso. Quando è tornato a casa, però è accaduto qualcosa di davvero insolito.

CREDIT: ABC 10

Il signore ha iniziato ad accusare un dolore al petto, appena ha aperto la porta della sua abitazione. Ha provato a prendere il telefono, per avvisare i soccorsi, ma alla fine è svenuto a terra.

Roxy era in un’altra stanza ed essendo sordo, il suo amico umano credeva che non si fosse affatto reso conto del suo ritorno. In realtà il cucciolo a quattro zampe, ha capito tempestivamente che l’uomo aveva qualcosa di strano. Era crollato a terra e nonostante lui provasse a svegliarlo, non apriva gli occhi.

L’intervento di Roxy per salvare il signore

CREDIT: ABC 10

Il cane è andato di corsa dai vicini e tutti hanno capito in fretta che stava accadendo qualcosa. Una coppia è andata di corsa nell’abitazione ed ha trovato Adam Bavario a terra, privo di sensi.

Quelle persone hanno allertato in fretta i soccorsi, che sono arrivati in pochi minuti. L’uomo è stato trasportato in ospedale e fortunatamente i medici sono riusciti a salvarlo. Ecco il video della sua storia di seguito:

CREDIT: ABC 10

Adam ha voluto raccontare a tutti la sua vicenda, per far capire il legame speciale che c’è tra lui ed il suo cane. Ha detto che è solo grazie a lui e al suo tempestivo intervento, se ora sta bene e non ha perso la vita.