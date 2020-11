Una vicenda drammatica è avvenuta poco tempo fa. Una famiglia ha deciso di abbandonare la loro pit bull, una cagnolina di nome Ruby. Era troppo gentile per i loro gusti. La sua storia è diventata presto virale sul web e in molti si sono fatti avanti per poterla conoscere. Ora ha trovato una nuova famiglia.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i volontari del rifugio di Orange County Animal Services. Dalle telecamere di sorveglianza hanno notato che all’esterno stava accadendo qualcosa di strano.

Hanno visto un uomo che stava trascinando con forza un cane. Sono andati subito a vedere e nel giro di pochi minuti, hanno fatto la terribile scoperta.

Quella persona si era presentata nel rifugio, perché aveva intenzione di abbandonare la sua cagnolina. I ragazzi hanno provato a fargli cambiare idea, poiché hanno notato subito la tristezza negli occhi della cucciola, ma lui non ne voleva sapere.

Ha detto ai volontari che non era un cane adatto alla sua famiglia, perché era troppo gentile, non abbaiava e non era utile nemmeno per fare la guardia. Le sue parole, ovviamente, hanno spezzato i cuori di tutti.

I ragazzi hanno preso in fretta la piccola Ruby e l’hanno portata dentro. Hanno provato a farle dimenticare il trauma che aveva subito, ma il suo unico desiderio era proprio quello di poter tornare a casa, con le persone a cui era legata.

Il lieto fine di Ruby

Il veterinario dopo la visita medica, ha deciso di sottoporla ad un intervento per la sterilizzazione e nel frattempo i ragazzi hanno condiviso la sua storia sul web.

Molte persone hanno chiamato il rifugio per poterla incontrare ed i volontari hanno avviato tempestivamente tutti i controlli del caso. Ruby, grazie all’amore ed alle attenzioni necessarie, ha fatto molti miglioramenti.

Il giorno dopo l’intervento, la famiglia adatta per lei è andata a conoscerla e tra loro è stato amore a prima vista. Quelle persone si sono follemente innamorate della cucciola e della sua personalità. L’hanno portata subito a casa, anche durante il suo periodo di convalescenza, ed ora stanno facendo il possibile per farla sentire amata e protetta.