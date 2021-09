La clip esilarante di Rue, ha spinto il cucciolo appena arrivato in casa, dentro la piscina: non smetteva di abbaiare

Una clip davvero esilarante è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un cane chiamato Rue, che stufo di sentire il cucciolo appena arrivato di abbaiare, lo ha spinto in piscina. Il loro amico umano ha voluto riprendere tutta la scena, poiché per lui era troppo divertente.

Come volevasi dimostrare, il video sul web è diventato in virale e si è diffuso in tutto il mondo.

Tutto è iniziato quando la famiglia che vive a Parigi, ha deciso di adottare un cagnolino che era nel rifugio locale. Aveva bisogno di un posto in cui poter vivere, ma soprattutto aveva bisogno di amore e cure.

Tuttavia, il suo primo giorno nella nuova casa non è andato come tutti immaginavano. È accaduto ciò che gli amici umani non avrebbero mai pensato.

Il piccolo si è adattato subito, infatti ha anche fatto amicizia con Rue e con l’altro labrador nero della famiglia. Era felice, ma anche troppo per gli altri cuccioli a quattro zampe.

Infatti proprio mentre stavano giocando in piscina, il piccolo ha iniziato ad abbaiare verso i due cani più grandi che erano impegnati a nuotare e a rilassarsi.

La clip virale di Rue e del cucciolo

Rue però, essendo più anziano, non voleva affatto sentirlo ed infatti, quando il cucciolo stava esagerando, ha deciso di prendere in mano la situazione. Da dietro lo ha spinto nell’acqua.

L’amico umano sapeva che il suo cane avrebbe fatto qualcosa ed è per questo che ha deciso di riprendere tutto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip è diventata in fretta virale sul web ed in tanti sono scoppiati a ridere nel vedere la scena. Effettivamente è davvero esilarante, poiché Rue sin da subito si è mostrato infastidito nei confronti del nuovo arrivato in famiglia.