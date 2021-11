Rufio è il simpatico protagonista della storia di oggi. È un cane di razza Golden Retriever che vive a Chicago e che è addestrato come cane da terapia. Recentemente è diventato una vera e propria celebrità sui social network, in particolare su Instagram.

Il suo profilo ha raggiunto ben 250.000 follower. È un cucciolo molto dolce, che ama viaggiare per il mondo insieme alla sua padrona e che ama il suo importantissimo lavoro di cane da terapia certificato. Il suo account è gestito dalla sua mamma umana, che ogni giorno condivide le sue avventure, facendo innamorare migliaia di persone.

Il soprannome di Rufio è “il cagnolino più sexy di Windy City” e la sua fama su Internet gli ha perfino permesso di essere riconosciuto per strada dalle persone, che si fermano a coccolarlo e salutarlo.

Il Golden Retriever ha soltanto un piccolo “difetto“, davanti al quale la sua famiglia non può proprio imporre la propria autorità: non vuole mai lasciare il negozio di animali.

Trascorrere del tempo in un negozio di animali è il paradiso assoluto per un cane giocherellone come Rufio e cani come lui potrebbero passare ore a fare shopping! Un giorno si è divertito così tanto all’interno del suo negozio preferito, che i suoi genitori umani non hanno potuto fare a meno di riprendere la scena con il loro cellulare.

Il filmato mostra il simpatico amico a quattro zampe che si rifiuta di muoversi, nonostante l’insistenza della sua mamma, che prova a tirare dolcemente il suo guinzaglio. Rufio cerca di rimanere fermo e scivola a terra. La scena è davvero esilarante!

Il simpatico video del cane Rufio

Rufio inizia a sdraiarsi su un fianco, il che rende più difficile per la mamma portarlo fuori dal negozio.

“È ora di andare, Rufio”, dice la mamma, ma il suo amico peloso non si muove affatto e la sua faccia sembra dirle “Non voglio ancora andare, mamma!”.

La donna ha ripreso la scena e l’ha poi pubblicata su Instagram. In poche ore è diventata virale!

Tantissimi i commenti divertiti delle tante persone che ogni giorno aspettano quelle che definiscono le “nuove buffonate” di questo adorabile Golden Retriever.