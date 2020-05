Russia, abbandonato cane sul lago ghiacciato, salvato dopo diversi mesi Russia, cane abbandonato vicino al lago, è stato salvato ed adottato

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa e riuscire a combatterla è un lavoro molto difficile. Diversi mesi fa, è stato abbandonato un cane, che ha aspettato il ritorno dei suoi amici umani, per diverso tempo. Non aveva intenzione di farsi avvicinare da tutti gli altri.

Il fatto è avvenuto in Russia, nella piccola baia di Nagaev. Una nave, lo ha fatto scendere sul lago ghiacciato e lo ha lasciato lì, solo ed indifeso.

Alcuni pescatori, quando lo hanno visto, volevano provare a fare qualcosa per aiutarlo, ma il cucciolo non si è mai fatto avvicinare. Infatti gli potevano solo lasciare il cibo da lontano.

E’ riuscito a sopravvivere in quel lago per diversi mesi, ma la sua vita era in grave pericolo. Stava per arrivare il disgelo e poteva finire su una lastra di ghiaccio, che staccandosi, lo poteva portare in mare aperto ed a quel punto, nessuno lo avrebbe più potuto aiutare.

Per questo motivo, un gruppo di volontari, quando ha capito la gravità della situazione, è arrivato subito sul posto, per cercare di salvarlo.

Il cagnolino non riusciva proprio a fidarsi di altre persone. Infatti per riuscire a catturarlo e per conquistare la sua fiducia, ci hanno impiegato più di sei ore, ma alla fine i ragazzi sono riusciti nel loro obiettivo.

Lo hanno chiamato Nerone, per il colore del suo pelo. Quando lo hanno preso lo hanno portato subito nel loro rifugio per le prime cure.

Uno dei pescatori, che ha cercato di aiutarlo in quei mesi e che gli ha lasciato sempre il cibo, ha deciso di adottarlo. Il cane, quando è arrivato nella sua nuova casa, ci ha messo un po’ ad ambientarsi, ma ora sta bene ed è riuscito anche creare un rapporto speciale con la sua nuova famiglia.

Una storia che merita di essere conosciuta. Nerone ha dimostrato di avere una fedeltà verso i suoi amici umani, indescrivibile.