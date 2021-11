A volte il destino è in grado di compiere dei percorsi davvero straordinari e mettere una di fronte all’altra delle anime che, appunto, erano destinate ad incontrarsi e restare insieme per sempre. Questo è proprio quello che è capitato ad un operaio delle miniere ed una cagnolina randagia chiamata poi con il nome di Sadie Kate. Leggete di seguito per scoprire come si sono conosciuti e come hanno stretto un legame così eccezionale.

A raccontare la storia ci ha pensato una donna di nome Sara Fitzwater, ma lei non è la protagonista di questa vicenda.

Il marito di Sara svolge un lavoro molto duro nelle miniere di carbone. Durante un intervento in uno dei cantieri, l’uomo ha notato che nei paraggi si aggirava una cagnolina che non si era mai vista da quelle parti.

All’inizio ho pensato che fosse da sola. volevo capire meglio, ma avevo degli impegni e alla fine ho lasciato perdere.

Nei giorni successivi, l’uomo è tornato di nuovo in quella miniera ed è rimasto colpito nel vedere quella cucciola sempre nello stesso punto. Lui ha provato ad avvicinarsi e lei, nonostante fosse sola e probabilmente abbandonata, lo ha lasciato agire indisturbato. Anzi, sembrava davvero felice di ricevere quelle attenzioni che probabilmente non aveva mai avuto prima.

Il minatore decide di adottare Sadie Kate

Col passare dei giorni i due hanno legato sempre di più, fino a quando l’uomo non ha deciso di caricare la cucciola in auto e portarla a casa.

Sara era felicissima di quel nuovo arrivo in casa. Sadie Kate si è dimostrata una cagnolina davvero educata e affettuosa, quindi si è ambientata presto nella sua nuova dimora. Inoltre non risultava avere un microchip, quindi ben presto l’adozione è diventata ufficiale.

Sebbene Sara lavorasse da casa e avesse più tempo a disposizione da passare con la cucciola, l’amica a quattro zampe continuava ad attendere trepidante ogni giorno l’arrivo a casa del suo papà. Si posizionava sul vialetto di casa e restava lì per ore, in attesa di veder spuntare quell’uomo che l’aveva salvata dalla strada.

Sara ha ripreso tutto in un video, che poi ha caricato su TikTok. La clip ha raggiunto un numero di visualizzazione incredibile, tanto da diventare virale.