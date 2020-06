Salerno, investe un cane e lo lascia lì: salvato da alcuni passanti Cane investito a Salerno e poi lasciato per strada: salvato grazie all'intervento di alcuni passanti

Lo spiacevole episodio è accaduto a Salerno, precisamente a Santa Maria Castellabate, in Via del Mare. Un cane è stato investito da qualcuno, che poi non si è nemmeno preoccupato di fermarsi a soccorrerlo e l’ha lasciato lì, per strada. In soccorso dell’animale, sono arrivati dei passanti, che alla sua vista, hanno subito capito cosa fosse accaduto.

Fortunatamente il cane non è in gravi condizioni e presto si riprenderà. Nessuno sa e probabilmente saprà mai, il nome e l’aspetto della persona alla guida di quella macchina, che adesso continua a vivere la propria vita con la consapevolezza di aver lasciato un animale per strada, incontro ad un triste destino. Gli incidenti possono accadere, ma fermarsi e prestare soccorso, è molto importante, sia se si parla di un essere umano, sia se si parla di un animale!

L’unica cosa certa è che si tratta di un uomo e che adesso verranno visionate le telecamere di videosorveglianza, con la speranza che aiutino a risalire al responsabile.

I soccorritori che hanno salvato l’animale, hanno assicurato che si prenderanno cura di lui finché non starà bene e finché non sarà al sicuro, tra le braccia di una famiglia.

Non è il primo spiacevole episodio di un cane investito e lasciato per strada. Molti non sono fortunati come questo cucciolo e muoiono sull’asfalto, soffrendo fino all’ultimo respiro. La colpa però è sempre della bestia vera, l’essere umano, l’unico in grado di riuscire a continuare a vivere con un peso del genere sulla coscienza!

Fortunatamente ci sono persone, come quei passanti e come i volontari in ogni parte del mondo, che ogni giorno lottano per parare i danni di questi spregevoli esseri.

Un grazie va a tutti coloro che hanno salvato questo cane e che adesso gli sono rimasti accanto, dimostrandogli che al mondo non esiste soltanto il male.