Salva un cane investito e posta la foto sui social, per cercare la famiglia. Gli utenti intervengono subito: “Non è un cane”

La particolare storia arriva da Mantova. Colombina è una lupa che è stata salvata da un passante e da un veterinario nel giorno di Pasqua. Dopo che una macchina l’ha investita, la lupa si è accasciata a terra in mezzo alla strada. Quando il passante l’ha vista, ha subito deciso di intervenire per aiutarla.

Credendo che fosse un cane, ha anche pubblicato degli appelli sui social, nella speranza di ritrovare la sua famiglia. Molti utenti, però, guardando le foto hanno avuto il dubbio che non si trattasse affatto di un animale domestico o di un cane randagio. Quello era un lupo!

Credit: Facebook

Così, si è subito attivata una rete di contatti, che ha raggiunto il Gruppo naturalistico di Mantova, gli uomini dei Carabinieri forestali, l’Ats e il Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica Monte Adone.

Colombina è stata portata in una clinica, dove il veterinario Oreste Gaetti ha subito deciso di sottoporla ad un intervento durato circa due ore.

Il ricovero di Colombina

Dopo l’incidente, Colombina ha riportato una lussazione al femore, diverse contusioni e una lesione al fegato. Motivo per il quale, il veterinario è intervenuto rapidamente per fermare l’emorragia interna.

Credit: Facebook

In più, la lupa non era sterilizzata, non aveva il microchip ed era completamente ricoperta di zecche. Dopo i dovuti esami, è stato confermato il fatto che fosse proprio una lupa.

Credit: Facebook

Per i successivi due giorni, Colombina è rimasta nella clinica veterinaria. In seguito, si è deciso per il suo trasferimento in un centro specializzato di Bologna. Avrà ancora bisogno di un periodo di riabilitazione, ma sta meglio. Ha ripreso a mangiare e si sta rimettendo in forze.

In molti, sul web, hanno ringraziato il passante che si è fermato per soccorrere Colombina. Se non fosse stato per lui, la lupa sarebbe di sicuro morta in mezzo alla strada.