Jennie è una cagnolina molto dolce e gentile, che desiderava solo avere una casa ed una famiglia amorevole. Tuttavia, dopo esser stata catturata, stava per essere uccisa e il suo destino sembrava essere ormai scritto. Non c’era nessuno che potesse fare qualcosa per aiutarla.

CREDIT: YOUTUBE

I volontari di Humane Society in Corea del Sud, sono ormai diversi anni che stanno cercando di combattere il fenomeno degli allevamenti.

Ogni giorno si impegnano per aiutare i cani che hanno salvato, ma soprattutto con l’aiuto delle forze dell’ordine, cercano anche di far chiudere i macelli. In quelle zone, la carne di cane è considerata come qualcosa di prelibato.

Con il passare degli anni, sono state fatte tante leggi a favore dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Per questo è illegale avere degli allevamenti con degli animali destinati al macello. Sono state arrestate tante persone.

CREDIT: YOUTUBE

Solo poco tempo fa, i ragazzi sono riusciti a cambiare per sempre il destino della piccola Jennie. Viveva chiusa in un box e non sembrava esserci nessuno disposto ad aiutarla.

Lei desiderava solo avere una famiglia ed una casa calda, proprio come tutti gli altri animali. Tuttavia, era stata catturata da quelle persone malvagie e il suo destino sembrava essere già scritto.

La nuova vita della piccola Jennie

CREDIT: YOUTUBE

Un giorno però, i ragazzi hanno fatto irruzione in quel posto e l’hanno trovata sola e triste all’interno di una gabbia. La piccola piangeva e si disperava, poiché voleva ricevere solo un po’ di affetto.

Quando l’hanno liberata si è mostrata felice, forse aveva capito che quelle persone erano lì solo per aiutarla. Anche tutti gli altri cagnolini si sono lasciati accarezzare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Jennie per settimane ha ricevuto cure ed attenzioni. I ragazzi l’hanno aiutata a riconquistare la fiducia in se stessa, ma anche negli esseri umani. Hanno lavorato a lungo con lei e, alla fine, dopo tante sofferenze sono riusciti a trovare la famiglia umana che sembra essere perfetta per lei. Ora la piccola vive con quelle persone, che fanno il possibile per renderla felice.