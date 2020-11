Il salvataggio di Pennywise il gattino rimasto intrappolato in una fogna: ora si sta riprendendo

Pennywise è un dolce gattino, che nella sua breve vita ha avuto molte difficoltà. Purtroppo è rimasto intrappolato in una fogna ed i volontari sono intervenuti tempestivamente per salvarlo. Grazie al loro intervento, ora sta bene e piano piano si sta riprendendo. Tutti stanno lavorando molto aiutarlo.

CREDIT: SPCA

Questo piccolo felino, non ha avuto un inizio di vita molto semplice. Nessuno sa come sia stato possibile, ma si è ritrovato a vivere da solo, sulle strade come randagio. Della madre nessuno ha mai avuto notizie.

Un giorno si è trovato davanti ad una difficoltà ancora più grande. Il cucciolo è caduto dentro un tombino e da quel momento non è più riuscito ad uscire.

La gente del posto, quando ha sentito il suo disperato pianto, è andata subito a vedere ed hanno capito in fretta la gravità della sua situazione. Hanno allertato tempestivamente SPCA, l’associazione del posto che si occupa di animali in pericolo.

CREDIT: SPCA

Quando i volontari sono arrivati in quella zona, hanno capito sin da subito, che non avrebbero potuto aiutarlo da soli. Infatti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Questi ultimi quando sono arrivati, hanno scoperto che la grata del tombino era fissata con del cemento. Riuscire a liberarlo non sarebbe stato semplice, ma dopo diverse ore di lavoro, sono riusciti ad aprirlo ed a prendere il gattino tra le loro braccia.

La guarigione di Pennywise

CREDIT: PAOW MEOW

Quando i ragazzi hanno liberato Pennywise, era bagnato e spaventato. Nessuno saprà mai cosa abbia passato nella sua breve vita, ma la situazione in cui si è ritrovato, per lui è stata davvero difficile da sopportare.

I volontari lo hanno portato tempestivamente nel loro rifugio ed hanno lavorato a lungo per farlo riprendere. Non potevano cercare la casa perfetta per lui, poiché era ancora troppo piccolo, ma sono riusciti a trovare una famiglia affidataria disposta a tenerlo.

CREDIT: SPCA

Pennywise al momento è ancora in quell’abitazione e quelle persone stanno facendo il possibile, per aiutarlo a dimenticare tutti i traumi passati. A breve i ragazzi inizieranno a fare anche gli annunci per la sua adozione, con la speranza di trovare degli amici umani amorevoli e gentili con lui.