Salvati 13 alani abbandonati: erano chiusi in alcune gabbie ed erano in condizioni critiche

Un salvataggio incredibile è avvenuto pochi mesi fa. Un gruppo di volontari, grazie ad una segnalazione, sono riusciti a salvare la vita di 13 alani, che erano stati abbandonati dal loro amico umano. Quest’ultimo li ha lasciati chiusi in alcune gabbie ed erano in condizioni davvero disperate.

Un evento terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Per fortuna, grazie all’intervento dei ragazzi, ora gli animali si stanno riprendendo.

Tutto è iniziato quando una donna ha chiamato i volontari di Watchdog Thailand, per informarli della grave situazione in cui si trovavano i 13 cani. Lei li sentiva piangere tutti i giorni ed è per questo che aveva deciso di fare qualcosa.

I ragazzi nel sentire quel racconto, hanno deciso di intervenire in fretta. Nel momento in cui sono arrivati nell’abitazione, si sono trovati davanti ad una scena terribile, che li ha sconvolti.

I cuccioli erano chiusi in alcune gabbie, strette e piccole. Si vedeva molto bene che stavano soffrendo, poiché erano magri e deboli. Alcuni di loro non riuscivano nemmeno a rimanere in piedi e non avevano la forza per camminare o fare una passeggiata.

Sin da subito, i volontari hanno capito che avevano bisogno di cure e trattamenti. Proprio per questo motivo, dopo aver avvisato le forze dell’ordine, li hanno portati in fretta nel loro rifugio.

Le indagini per i 13 alani abbandonati nell’abitazione

Gli agenti, per prima cosa, hanno sottoposto ad interrogatorio la donna che ha segnalato l’accaduto all’associazione. Volevano avere più informazioni possibili sul proprietario.

L’uomo, invece di occuparsi di loro, li ha lasciati soli e tristi. Non si è nemmeno preoccupato di chiedere aiuto a qualche conoscente, per nutrirli e per dargli dell’acqua. I veterinari ora li stanno tenendo sotto controllo e stanno facendo di tutto per cercare di aiutarli.

Purtroppo alcuni sono in condizioni critiche e nessuno sa se riusciranno a sopravvivere. Gli agenti nel frattempo hanno denunciato il signore per abbandono e maltrattamenti nei confronti degli animali. Molto presto si dovrà presentare davanti al giudice per spiegare le motivazioni dietro il suo gesto crudele.