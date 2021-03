Volontari salvano 7 cani in un allevamento: erano chiusi in alcune gabbie ed erano in condizioni molto gravi

Poche settimane fa alcuni volontari sono intervenuti per salvare 7 cani, in condizioni davvero gravi. Al momento sono ancora ricoverati e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. Purtroppo hanno sofferto molto ed ora stanno facendo di tutto per fargli dimenticare i traumi subiti.

I ragazzi di The Gables Dog, un giorno erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende. Stavano facendo il possibile per trovare le case perfette per tutti i cuccioli che avevano salvato.

All’improvviso, uno dei loro sostenitori li ha chiamati per avvisare di ciò che aveva appena visto. Era andato a casa di un suo amico e proprio lì vicino, c’era uno strano allevamento.

Ha deciso di andare a controllare e nel momento in cui si è avvicinato a quella recinzione, si è trovato davanti ad una scena straziante. C’erano 7 piccoli a quattro zampe, chiusi in alcune gabbie. Erano magri, coperti di feci ed anche molto tristi.

Non poteva vederli in quello stato ed è per questo che ha deciso di aiutarli. I ragazzi nel sentire le sue parole, sapevano che dovevano fare qualcosa in fretta, per mettere fine alle loro sofferenze.

Hanno chiamato subito gli agenti di polizia, che dopo tutti gli accertamenti del caso, sono andati in quel posto. Volevano capire chi fosse il responsabile di tale cattiverie e crudeltà.

Le condizioni dei 7 cani

I volontari hanno portato tutti gli animali nel loro rifugio. Il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che purtroppo tutti i cuccioli erano affetti da alcune infezioni.

Dal loro arrivo nella clinica veterinaria, stanno facendo molti miglioramenti. I ragazzi sono certi che molto presto potranno procedere anche con gli annunci per la loro adozione.

Il loro unico desiderio è proprio quello di mettere fine alle loro sofferenze e soprattutto di fargli dimenticare quel periodo difficile ed atroce che hanno vissuto. Tutti gli amici a quattro zampe meritano una seconda possibilità di vita.