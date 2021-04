Si fa davvero molta fatica a rassegnarsi al fatto che la cattiveria umana possa raggiungere livelli tanto alti, eppure capita sempre più spesso. A saperlo bene è Chase, un cucciolo salvato da un rifugio di Los Angeles quando ormai si pensava che fosse troppo tardi.

Credit: Hope for Paws – YouTube

Il cucciolo aveva subito violenze fisiche e psicologiche per tre lunghi anni. Quella persona che doveva badare a lui e assicurarsi che stesse bene, lo aveva invece picchiato e trascurato senza pietà.

Chase era così abituato a ricevere dolore e rabbia che non aveva la minima idea di cosa significasse la parola amore. Non era affatto abituato a trattare con gli umani. Per lui le persone erano dei nemici che volevano solo picchiarlo.

Perciò, quando i volontari di un rifugio di Los Angeles lo hanno accolto nella loro struttura e hanno conosciuto la sua lunga storia di abusi, sapevano già che sarebbe stato quasi impossibile salvarlo.

L’eutanasia di Chase

Credit: Hope for Paws – YouTube

Dopo giorni di tentativi da parte dei soccorritori di conquistare la sua fiducia, la situazione non era affatto migliorata. Appena una mano provava ad avvicinarlo e accarezzarlo, lui ringhiava e mostrava i denti.

Questa storia è andata avanti per settimane, fino a quando i volontari non hanno preso una decisione difficile quanto sofferta, quella di sopprimerlo. Il loro cuore era a pezzi al solo pensiero, ma lui soffriva troppo e quella sembrava davvero essere l’unica soluzione per farlo smettere di star male.

Quando è arrivato il triste giorno e Chase era sul tavolo dell’eutanasia in attesa del suo turno, è accaduto un vero e proprio miracolo. Un altro volontario di nome Eldad è entrato dalla porta, lo ha visto e ha provato ad accarezzarlo.

Credit: Hope for Paws – YouTube

Il primo tentativo era andato esattamente come tutti gli altri, ma al secondo è successo qualcosa di straordinario.

Chase tremava e ringhiava, ma si è rannicchiato e si è lasciato toccare da quell’umano.

Per Eldad non ci sono stati dubbi. Ha preso Chase, ha cancellato il suo nome dalla lista dell’eutanasia e lo ha portato a casa con se.

Nel cuore del cagnolino era rimasta una briciola di amore che, grazie a Eldad, è tornata a crescere.

La storia di questo cucciolo ci insegna che non si deve mai perdere la speranza, perché un miracolo è sempre dietro alla porta.