La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è una di quelle che fa piangere. Tutto è iniziato qualche anno fa, quando un corriere della UPS di nome Gavin Crowsley ha salvato la vita ad un alano fortemente denutrito e abbandonato a se stesso, che poi è stato rinominato Phoenix.

Il cucciolone era legato con una catena molto corta, non aveva cibo o acqua vicino a sé ed era possibile contare tutte le sue ossa per quanto era magro.

Una scena, quella che si è ritrovato davanti agli occhi Gavin, che non poteva assolutamente lasciarlo indifferente.

Quando l’ho visto non me la sono sentita di voltarmi e andare via. Sapevo che rischiavo di far scoppiare una lite con quella persona a cui teoricamente apparteneva, ma non me ne è importato nulla.