Una triste notizia che è accaduta a Sanremo. Un cagnolino è morto investito davanti agli occhi del suo proprietario.

Secondo le prime notizie diffuse ed una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il cucciolo sia stato investito da un’autista di un bus di Riviera Trasporti di Imperia sulla linea Sanremo-Ventimiglia.

Sembrerebbe che il conducente abbia frenato a pochi centimetri dalle strisce pedonali e che il proprietario dell’animale, abbia iniziato a battere contro il vetro del mezzo, esprimendo la sua rabbia nei confronti dell’uomo alla guida del bus. Quest’ultimo, sarebbe poi ripartito per riprendere il suo viaggio, ma non avrebbe visto il cagnolino per strada.

Alcune fonti, attestano che l’uomo non si sarebbe nemmeno fermato per soccorrerlo.

Il cucciolo è rimasto schiacciato dal grande mezzo e purtroppo ha perso la vita davanti agli occhi del suo proprietario.

La vicenda si è rapidamente diffusa sul web, suscitando la rabbia di tantissimi utenti.

L’azienda di trasporti ha subito avviato un’indagine interna per far luce su cosa è accaduto e per ricostruire la dinamica della morte dell’animale.

Cagnolino investito: la giustificazione dell’autista

Dopo essere stato ascoltato, il conducente del bus ha spiegato di non aver visto il cagnolino. Sarà ora necessario visionare le telecamere di sorveglianza del bus, i cui filmati saranno fondamentali per ricostruire la vicenda.

Dopo quanto accaduto, il conducente della ditta è diventato un vero e proprio bersaglio social. Gli utenti, infuriati, si sono sfogati ricoprendolo di insulti, per aver schiacciato un povero cagnolino indifeso davanti agli occhi del suo umano.

Si dovrà attendere il temine delle indagini per saperne di più su quanto accaduto e su come siano andate realmente le cose.

Non è chiaro se il cucciolo si trovasse al guinzaglio o se si trovasse sopra le strisce pedonali. Saranno le autorità a stabilire le responsabilità del proprietario del cagnolino e quelle dell’autista del bus della ditta Riviera Trasporti di Imperia.