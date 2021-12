Nata con gli occhi diversi e con dita extra sulle sue zampette, Sansa era finita a vivere per strada, lottando per sopravvivere

La storia di oggi ha come protagoniste una meravigliosa gattina di nome Sansa e una donna di nome Karen. Le felina era stata abbandonata perché diversa da tutti gli altri gatti. La donna, però, ha sentito fin da subito un legame così speciale con lei, che non ha esitato nemmeno un minuto e l’ha adottata per sempre.

Essere diversi, speciali, non significa essere inferiori agli altri. Purtroppo gli umani di questa gattina non la pensavano così. Quando hanno visto che la loro gattina appena nata aveva degli occhi di colori diversi e delle dita in più sulle sua zampette, hanno pensato di sbarazzarsi di lei nel peggiore dei modi possibili, ossia abbandonandola per le strade di New York.

Fortunatamente, i volontari di un’associazione di salvataggio animali della metropoli hanno incontrato la povera gatta bianca e l’hanno portata nel loro rifugio.

In quel posto freddo e sconosciuto la micia ha trascorso diverse settimane. Tanti adottanti erano entrato nella struttura, ma nessuno alla fine aveva scelto lei. Forse nessuno voleva avere in casa un animale così, diverso e particolare.

Il destino di Snow, questo il primo nome dato alla gatta dai volontari, era ben presto destinato a cambiare in meglio.

La nuova vita di Sansa

Tra i tanti visitatori del rifugio, un giorno, c’era anche Karen. Lei è stata attirata da un cartello appeso vicino ad una gabbietta, che informava le persone di una gattina ansiosa e abbandonata.

Mi sono avvicinata e quando l’ho vista, con i suoi occhi colorati e le sue zampe con dita extra, ho preso la mia decisione. Ho firmato le carte e l’ho portata a casa con me subito.

Nei giorni successivi la donna ha notato che Sansa aveva dei problemi a camminare dritta con la schiena. Dopo un consulto con il veterinario, ha capito che soffriva di iperestesia felina. Una condizione facilmente curabile con alcuni farmaci.

Risolto anche quel problema, la gattina bianca ha iniziato ad uscire pian piano dal suo guscio ed ha stretto un legame con i suoi nuovi genitori umani sempre più forte.

Oggi è la gioia di Karen e di suo marito. La coppia ha anche aperto un profilo Instagram a Sansa, che conta quasi 30mila follower. Migliaia di persone che si godono quotidianamente le gaga di questa favolosa palla di pelo bianco.