“Sapevo già in cosa mi ero imbattuto, quando ho visto quella scatola. Sono subito sceso per guardare il contenuto e…”

Una scatola in mezzo alla strada, gettata via senza il minimo senso di colpa, è così che inizia la storia di oggi. Fortunatamente, il destino aveva altri piani per questi due poveri cuccioli abbandonati. Ci troviamo in Serbia, in un normalissimo giorno.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

Un uomo stava percorrendo la solita strada verso casa, quando ha notato qualcosa di strano: una scatola abbandonata sul ciglio della strada. Avendo da sempre dedicato la sua vita agli animali bisognosi, sapeva molto bene in cosa si era imbattuto. Così, guidato dal suo istinto, ha parcheggiato l’auto ed è sceso a guardare il contenuto di quella scatola.

Il contenuto della scatola

Non è rimasto affatto sorpreso, quando ha realizzato di avere ragione. Qualcuno aveva abbandonato due cuccioli di cane in mezzo alla strada, senza curarsi di quale sarebbe stato il loro destino.

Sono subito tornato a casa con quei due cagnolini e ho dato loro del latte artificiale. Erano appena nati ed avevano bisogno della loro mamma. Non potevo portarli al rifugio, erano troppo piccoli per vivere in un box. Così ho chiamato una mia amica, specializzata nella cura di animali appena nati.

Le cure per i due cuccioli abbandonati

Quando ha sentito il racconto del volontario, l’amica è subito accorsa a casa sua, per valutare le condizioni di salute dei due cagnolini.

Grazie al suo intervento e alle sue cure, sono cresciuti giorno dopo giorno, fino a diventare due cuccioli in grado di badare a e stessi.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

Ormai erano grandi e pronti per trovare la loro strada. Tutto ciò grazie alla mia amica. Così ho pubblicato diversi appelli e cercato la famiglia giusta per loro.

Ormai tutti conosciamo la grande forza dei social network. I post pubblicati dal soccorritore si sono diffusi rapidamente e in pochi giorni, due brave famiglie si sono offerte di adottare i cagnolini.

Credit: Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia

Oggi, entrambi i fratellini hanno una casa amorevole e delle persone meravigliose che si prendono quotidianamente cura di loro.

Ci auguriamo che il mostro che li ha abbandonati in quella scatola, si ritrovi a guardarli ora, felici e forti. E ci auguriamo che presto il karma arrivi anche per lui/lei!