Oggi vogliamo parlarvi di una donna meravigliosa, il cui nome merita di essere conosciuto in tutto il mondo. Lei è Sara Moran e la sua vita è cambiata, quando un giorno, per le strade del Perù, ha trovato un cane in fin di vita. Da sempre amante degli animali, la donna non è riuscita a rimanere indifferente davanti alla scena.

Ha preso quel povero animale e lo ha portato a casa con se. Poi ha trascorso notti insonni per curarlo. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente con una macchina, il cucciolo è rimasto paralizzato.

Quello per Sara è stato l’inizio di una nuova e gratificante vita. L’inizio del suo percorso per diventare l’angelo custode dei cani malati e feriti della sua città.

Nei mesi successivi, la donna ha cercato ogni cane randagio del posto, lo ha portato a casa e si è presa cura di lui, facendosi carico di ogni spesa veterinaria. Una volta guarito, lo ha tenuto con se, lontano dalla strada. I mesi sono poi diventati anni e Sara ha continuato la sua lotta per una città senza randagi, cani feriti o abbandonati.

Si è ritrovata a vivere con ben 70 cani e ha deciso di compiere il passo più importante della sua vita: trasformare la sua casa in un santuario per animali bisognosi.

Sara Moran e il Milagros Perrunos

Il Milagros Perrunos oggi è un rifugio che fornisce assistenza medica e un caldo letto a centinaia di cani. Molti di questi animali sono paralizzati e Sara nel tempo ha imparato come gestirli e come garantire loro una vita normale, grazie all’uso speciale di carrellini.

Ogni giorno, questo angelo trascorre il suo tempo a nutrire e coccolare i cani disabili e a cambiare i loro pannolini. Con l’aiuto dei suoi brillanti volontari, porta i cani sulla spiaggia locale e li lascia giocare e correre felici! E nonostante le loro condizioni fisiche, grazie al grande lavoro e all’amore di Sara, molti di loro riescono a trovare delle case amorevoli!

Ora capite perché questa donna merita di essere conosciuta in tutto il mondo?