Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Sasha, una meravigliosa cagnolina che è tanto bella, quanto purtroppo sfortunata. Da quando è nata, pensate che ha dovuto cambiare ben 8 case, non riuscendo mai a trovare la famiglia e il posto ideale in cui vivere felice per il resto della sua vita. Alcuni volontari di un’associazione, però, non hanno la minima intenzione di gettare la spugna con lei.

La vita di questa splendida cagnetta non è stata assolutamente facile. È stata salvata quando aveva solo poche settimane di vita, da un allevamento di cani abusivo nello Utah.

Da allora, circa 5 famiglie diverse l’hanno adottata e portata a casa con loro. Ma ogni volta, per via di alcune stranezze nel suo carattere, l’hanno sempre riportata indietro.

La sesta casa in cui è arrivata la cucciola sembrava davvero quella perfetta. Un uomo molto gentile, che viveva da solo, l’ha portata nella sua grande casa e nel giro di qualche mese i due hanno stretto un legame davvero straordinario. Purtroppo, a circa un anno dall’adozione, l’uomo è morto all’improvviso, costringendo i volontari a riprendere Sasha.

I mesi passavano ancora e altre due famiglie hanno provato ad adottare la cagnolina. Compreso anche un amico dell’ex proprietario gentile. Quest’ultimo, però, non avendo una casa abbastanza grande, alla fine aveva dovuto rinunciare.

Sasha merita la sua felicità

Tutti si sarebbero arresi. Otto tentativi falliti avrebbero effettivamente fatto gettare la spugna a chiunque. Ma certamente i volontari della Great Pyrenees Rescue Montana non la pensano così.

Hanno iscritto la cucciola ad un corso di addestramento, per cercare di correggere quei lati del suo carattere segnati dal triste passato che aveva.

Oggi lei ancora è molto gelosa dei suoi spazi e, soprattutto del suo cibo, ma sta imparando alla grande come comportarsi con le altre persone e gli altri cani.

I volontari consigliano che, almeno inizialmente, sarebbe meglio trovarle una casa in cui non ci sono altri cani o bambini. Ma di questo passo, presto Sasha sarà pronta a stare bene in qualsiasi situazione.

Questa bellissima cagnolina continuerà ad attendere pazientemente che la sua famiglia ideale si presenti alla porta del rifugio. Merita di trovare il suo posto felice nel mondo e siamo convinti che presto il suo lieto fine arriverà.