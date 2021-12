Quando Tom ha perso il suo migliore amico, è partito per un viaggio in giro per il mondo: insieme a lui, lo straordinario Savannah

Dopo la morte di un suo carissimo amico, un ragazzo di nome Tom Turich ha deciso di fare qualcosa per rendere la sua vita meno ordinaria, poiché questo dramma lo ha fatto rendere conto di quanto sia fugace la vita a volte. In questo suo viaggio, nel mondo e dentro se stesso, ha trovato l’ottima compagnia di Savannah, un cucciolo dolcissimo che si è affezionato a lui e che non lo ha mai lasciato.

All’inizio di questa storia, Tom aveva appena compiuto 26 anni. Purtroppo la vita gli ha messo davanti uno degli ostacoli più difficili che una persona si possa mai ritrovare ad affrontare, la morte di un migliore amico.

Questo evento drammatico ha portato Tom a riflettere molto sul senso della vita. Su quanto essa possa essere fugace e su quanto ogni momento possa essere l’ultimo.

Preso dalla malinconia e dalla voglia di fare un’esperienza nuova, ha deciso di intraprendere un viaggio a piedi nel suo paese. Ha messo le cose necessarie in valigia, un paio di scarpe da ginnastica ai piedi ed è partito senza una precisa meta.

L’incontro di Tom con Savannah

Nei primi quattro mesi Tom ha viaggiato molto, attraversando anche i confini del suo Stato, incontrando persone nuove e conoscendo luoghi che non aveva mai visto. Tuttavia, sentiva che mancava ancora qualcosa per rendere il tutto ancora più speciale.

Un giorno, mentre faceva visita in un rifugio di animali senza tetto di Austin, in Texas, Tom ha conosciuto Savannah. Il cucciolo ha conquistato subito il cuore del ragazzo, tanto da fargli prendere la decisione di adottarlo e di portarlo con lui nel viaggio.

Quel viaggio, alla fine, è durato 5 anni e non è ancora finito. In tutto quel tempo, il ragazzo e il suo nuovo amico a quattro zampe hanno viaggiato in 35 paesi, camminando per 30mila chilometri.

Per 8 ore al giorno la coppia ha camminato sulle strade battute, incontrando non pochi ostacoli. Come quando, ad esempio, si sono ritrovati ad attraversare la Costa Rica. Il clima umido e l’assenza di vento hanno reso l’impresa più complicata di quanto già non fosse.

Una di quelle serate, Savannah è collassato a terra e stava molto male. Un veterinario, dopo averlo visitato, ha detto che aveva rischiato di morire a seguito di una puntura di zecca.

Fortunatamente il cagnolino si è ripreso e oggi è tornato in piene forze, tanto da ripartire in viaggio con il suo papà. Per conoscere meglio l’avventura di Tom e Savannah, date uno sguardo al video di sopra.