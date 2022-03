Due automobilisti hanno notato Riley in mezzo alla neve ed hanno accostato per soccorrerlo. Purtroppo, però, non potevano raggiungerlo

Sebbene la neve e l’inverno siano affascinanti e suggestivi, possono causare molti problemi, soprattutto ai cagnolini randagi. Ne sa qualcosa il povero Riley, che si è ritrovato da solo in un campo innevato, senza la possibilità di mettersi in salvo da solo. Per fortuna, una coppia di automobilisti l’ha notato ed ha fatto qualcosa per aiutarlo.

All’inizio di febbraio del 2022, una coppia di uomini che stavano transitando sulla Trans Canada Highway, hanno notato una strana macchia scura nel campo affianco alla carreggiata.

Quando erano abbastanza vicini, hanno visto che quella si muoveva e che molto probabilmente era un cucciolo ferito. Così hanno accostato e sono scesi dall’auto.

Il punto era ancora lontano dalla strada e la neve alta non gli permetteva di avvicinarsi a piedi, così hanno chiamato L’associazione del posto, la Steinbach e Area Animal Rescue.

La volontaria Michelle e altri due operatori del personale di soccorso hanno raggiunto il punto indicato e, con molta fatica, hanno attraversato il campo per raggiungere il cucciolo.

Era completamente gelato, debole e molto magro, ma ancora vivo. Tuttavia serviva un’intervento tempestivo per salvarlo. I tre volontari lo hanno preso in braccio con un asciugamano, lo hanno portato nella loro auto e poi nello studio del veterinario.

Il medico ha visitato il cucciolo e gli ha diagnosticato febbre alta e disidratazione. Nulla che una flebo di medicinali, una coperta calda e cibo nutriente non avrebbe guarito.

La nuova vita di Riley

In pochissimo tempo, quel cucciolo debole, magro e sporco, si è trasformato nel cagnolino più pulito, forte e giocherellone.

I volontari, quando Riley ha dimostrato di essere pronto, si sono impegnati per trovargli anche una famiglia. Non riuscendoci, hanno contattato una famiglia affidataria temporanea, che ha accettato di buon grado di prendersi cura di lui.

Vederlo in giro per casa, così dolce e innamorato dei suoi due fratelli cani e di suo fratello gatto, ha convinto quelle persone ad adottarlo per sempre.

Quando esce è ancora ansioso con le persone che non conosce, ma ha tutta l’aria di volersi impegnare a stare sempre meglio. Le foto della sua nuova vita sono la cosa più dolce che vedrete oggi.