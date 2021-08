La vita di strada può essere davvero terribile. Lottare quotidianamente per cercare qualche boccone di cibo, un sorso d’acqua, un riparo dal freddo o dal caldo, a lungo andare, potrebbe portare chiunque a lasciarsi andare. Ne sa qualcosa il cucciolo protagonista di questa storia. Fortunatamente, tra le tante persone che non si avvicinavano minimamente a lui, ma che anzi lo scacciavano sempre via, ce ne è stata una che ha deciso di fare qualcosa per lui.

Questa storia ci insegna che non bisogna mai avere pregiudizi verso nessuno. Ognuno ha la sua battaglia da combattere e quelle di alcuni possono lasciare ferite molto più profonde di quelle di altri.

Come questo cagnolino, ad esempio. Lui era finito a vivere in strada da molto tempo, viste le condizioni in cui è stato trovato. Era magro, sporco, aveva perso quasi tutto il pelo e anche tutta la fiducia verso gli esseri umani. Quegli esseri umani che, quasi sicuramente, gli avevano fatto tanto male in passato.

I segni sul suo corpo erano ben visibili. Non era certamente il cane più bello del mondo, né il più gentile. Ma in entrambi i casi aveva tutte le sue buone ragioni, visto ciò che aveva dovuto affrontare tutto da solo.

Le persone, inorridite da quell’animale così sporco e spesso aggressivo, non facevano altro che evitarlo o addirittura scacciarlo via con violenza. Tutti comportamenti che non facevano altro che peggiorare la sua situazione.

Sconosciuto decide di non rimanere indifferente al cucciolo

Tra tutte quelle persone insensibili, però, un giorno ne è passata una dal cuore gentile. Quel ragazzo ha capito immediatamente che quel cucciolo aveva bisogno di aiuto, e non di essere maltrattato ancora.

Così lo avvicinato, con pazienza, e lo ha preso con se. Lo ha portato in una clinica veterinaria ed ha fatto in modo che ricevesse tutte le cure di cui necessitava.

Dopo settimane di convalescenza, quel cane brutto, magro e sporco, si è trasformato in un meraviglioso cucciolo in salute, bello e anche docile e gentile.

La forza dell’amore è incontenibile. Va contro tutto e tutti ed è capace di risollevare situazioni che tutti valuterebbero come impossibili.