Scoperto spacciatore con il cane Fermato durante un posto di blocco, ha detto che doveva accudire il suo cane, ma gli agenti hanno scoperto tutto

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e per evitarne la diffusione, il Governo è stato costretto a fare delle restrizioni. Nelle ultime ore è venuta fuori una vicenda che ha dell’incredibile, un ragazzo scoperto in un altro comune, ha dichiarato che doveva accudire il suo cane, ma la verità era un’altra.

Il Governo, per evitare alle persone di spostarsi ed uscire troppo da casa, ha emanato un Decreto, con il quale ha chiesto a tutta la popolazione di stare a casa il più possibile.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Marina di Ragusa, dove il ragazzo di venti cinque anni è stato fermato durante un posto di blocco.

Gli agenti hanno subito notato, che il comune dove si trovava, era diverso da quello della sua residenza ed infatti, quando gli hanno chiesto il motivo del suo spostamento, ha detto che doveva accudire il cane in campagna.

Il suo atteggiamento non convinceva affatto le forze dell’ordine, che hanno continuato a fargli domande. Subito dopo hanno provveduto alla perquisizione del veicolo ed è a quel punto, che hanno scoperto cosa nascondeva.

Nella sua macchina, sono state trovati settanta grammi di marijuana e cinquanta euro in banconote di piccolo taglio. Mentre in casa aveva cinque grammi di stupefacenti, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento di dosi.

Tutto il suo materiale è stato sequestrato e gli agenti, hanno subito capito che era uno spacciatore. Infatti è stato posto ai domiciliari ed è anche stato denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi al test per controllare che nel suo sangue non ci fossero sostanze stupefacenti.

In più ha ricevuto anche una multa, poiché non ha rispettato le restrizioni emanate dal Governo per evitare la diffusione del Coronavirus.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Rai News